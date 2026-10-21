Khởi tố nam sinh đánh cô giáo gãy mũi ở Hà Nội

Chiều 21.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã ban hành các quyết định tố tụng đối với L.H.V (học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội) để điều tra về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2 điều 134 bộ luật Hình sự.

Nam sinh có hành vi đánh cô giáo trong lớp học đã bị khởi tố tội cố ý gây thương tích ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19.10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V cùng một số học sinh khác trong lớp bị cô giáo L.T.H yêu cầu đứng ở góc lớp.

Lúc này, L.H.V đã bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H., khiến nạn nhân bị gãy xương cánh mũi phải.

Ngay trong ngày 19.10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nam sinh đánh cô giáo chảy máu trong lớp học: Sở GD-ĐT Hà Nội nói gì?

Theo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, vụ việc nam sinh đánh cô giáo xảy ra trong giờ chữa bài kiểm tra và cô H. là giáo viên chủ nhiệm của học sinh này. Hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên H. đã ổn định; giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức làm việc trực tiếp với nhà trường và thăm hỏi, động viên giáo viên; yêu cầu nhà trường tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe và ổn định tâm lý.

Cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng chỉ đạo, yêu cầu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh; phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, xử lý các nguy cơ, phòng ngừa bạo lực học đường.