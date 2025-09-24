Từ vụ thanh niên say rượu chạy xe tông 3 người chết: Nhậu say, tội lỗi ập đến...

Ngày 21.9, trên fanpage của Cục Cảnh Sát Giao Thông có đăng thông tin vụ tai nạn giao thông do N.Đ.T.N (32 tuổi ngụ ấp 2, xã Phước Thành, TP.HCM) điều khiển xe ô tô khi đã uống rượu, bia gây ra tai nạn giao thông hậu quả đã làm 3 mẹ con đã tử vong.

Đủ lý do để nhậu

Đ.M.H (24 tuổi, làm việc tại cho một công ty có trụ sở trên đường Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, TP.HCM; trước đây là P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM), cho biết hàng tuần thường cùng bạn bè ra quán nhậu quen thuộc. "Ban đầu, chỉ là vài chai bia "xả stress", nhưng sau đó bàn nhậu chất đầy rượu, những câu hô hào "không say không về" vang lên liên tục. Để rồi sáng hôm sau phải vật vờ đến công ty, mệt mỏi và chán chường. Rồi tự nhủ "lần sau sẽ khác". Nhưng "lần sau" lại chẳng bao giờ đến", H. kể.

Chuyện của H. không hiếm. Với một số người trẻ, bia rượu đang trở thành "thước đo" tình bạn, sự nhiệt tình, thậm chí cả… bản lĩnh đàn ông. Các cuộc vui từ chỗ thoáng qua đã biến thành thói quen.

Người trẻ có đủ lý do để tìm đến nhậu ẢNH: THANH NAM

Người trẻ có đủ lý do để nhậu. Có người chọn bia rượu như một cách giải tỏa áp lực. "Sau một ngày bị deadline (hạn chót, thời hạn cuối cùng phải hoàn thành công việc – PV) dí, mình chỉ muốn uống vài chai cho nhẹ đầu", N.T.P.T (23 tuổi, nhân viên marketing, làm việc tại khu đô thị Vạn Phúc City, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ. Thế nhưng, cảm giác thoải mái ấy chỉ là tạm thời, trong khi hậu quả kéo dài: cơ thể mệt mỏi, mất ngủ, làm việc thiếu tập trung, như T. thừa nhận.

Trong nhiều nhóm bạn, ai uống nhiều, uống khỏe thường được tung hô là "chịu chơi", "có bản lĩnh". Điều này vô tình tạo ra áp lực khiến các bạn trẻ phải uống để chứng minh mình. "Tửu lượng đôi khi còn được dùng làm thước đo nam tính", N.T.T, sinh viên năm cuối một trường ĐH ở P.Linh Xuân, TP.HCM (trước đây là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) thẳng thắn nói.

Còn theo H.V.Q (32 tuổi, làm việc tại một công ty trên đường Cộng Hòa, P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM; trước đây là P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM), việc quán nhậu, beer club… mọc lên dày đặc, từ vỉa hè đến trung tâm thương mại, cũng như giá bia rượu không còn quá đắt đỏ, khiến chúng trở thành lựa chọn dễ dàng. "Thêm vào đó, quảng cáo bia rượu xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, thường gắn với hình ảnh trẻ trung, thành đạt, khiến nhiều người ngộ nhận rằng uống bia là "sành điệu". Để rồi đây cũng là nguyên nhân khiến người trẻ nhậu nhiều hơn", anh Q. nói.

Có những bi kịch không thể cứu vãn từ các cuộc nhậu ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Phương, làm việc tại Phòng khám Bệnh viện ĐH Y Dược 1 (Q.10, TP.HCM) cho rằng: "Người trẻ thường chủ quan vì nghĩ cơ thể khỏe mạnh, nhưng uống rượu bia liên tục là con đường nhanh nhất dẫn đến xơ gan, loét dạ dày, thậm chí ung thư. Không có mức độ uống nào thật sự an toàn. Ngay cả uống ít cũng tiềm ẩn rủi ro. Người trẻ nên xem bia rượu chỉ là lựa chọn hiếm hoi, tuyệt đối không gắn nó với bản lĩnh hay tình bạn".



Chuyên gia tâm lý Đặng Hòa Thu Nhân, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM; trước đây thuộc P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) nói: "Báo chí đã từng đăng tải nhiều vụ mâu thuẫn rồi ẩu đả, gây rối… bắt nguồn từ bàn nhậu. Song song đó, nhiều tai nạn giao thông nghiêm trọng đều xuất phát từ bia rượu. Không những vậy, câu chuyện nhậu say xỉn còn để lại những vết nứt trong gia đình. Nhiều người trẻ sau khi say trở nên nóng nảy, to tiếng với cha mẹ, người yêu. Có những cặp đôi tan vỡ chỉ vì một bên sa vào nhậu nhẹt quá chén. Gia đình mất đi sự tin tưởng, xã hội thêm gánh nặng vì những hệ lụy liên quan".

Theo bà Nhân, phụ huynh cần đồng hành và định hướng cho con từ sớm. "Thay vì cấm đoán tuyệt đối, nên trò chuyện cởi mở, chỉ ra tác hại của rượu bia, đồng thời dạy con kỹ năng từ chối khéo léo. Chính sự chia sẻ từ phụ huynh có thể giúp con nhận thức rõ hơn và điều chỉnh hành vi. Cũng cần siết chặt quản lý quảng cáo bia rượu, đặc biệt trên nền tảng mạng xã hội, nơi giới trẻ tiếp cận hằng ngày. Quảng cáo gắn liền với hình ảnh "vui vẻ, thành đạt" cần được thay thế bằng thông điệp trung thực về tác hại. Ngoài ra, việc kiểm soát độ tuổi mua bia rượu cần được thực hiện nghiêm túc. Ở nhiều cửa hàng tiện lợi, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi vẫn dễ dàng mua được mà không bị kiểm tra. Đây là lỗ hổng cần khắc phục. Tại trường học, nên lồng ghép chương trình giáo dục kỹ năng sống, trong đó có nội dung về tác hại của bia rượu, kỹ năng từ chối, kỹ năng quản lý cảm xúc...", bà Nhân nói.



