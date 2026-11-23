Sáng 23.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dương Thành Long, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao (Quảng Ngãi), cho biết đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao liên quan đến vụ chặt hạ cây xanh trong khuôn viên trường học gây dư luận thời gian qua.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao bị cưa, chặt ẢNH: N.C

"Ông Việt với vai trò người đứng đầu đơn vị đã không thực hiện đúng quy trình, quy định chuyên môn trong quản lý cây xanh; tự ý tổ chức cắt hạ, đào bới gốc cây khi chưa lập phương án bằng văn bản và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nên bị kỷ luật", ông Long cho biết thêm.

Đáng chú ý, việc cắt hạ cây xanh không được đưa ra bàn bạc, thông qua tập thể Ban giám hiệu và Hội đồng sư phạm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao. Quá trình đốn hạ, đào bứng, di chuyển cây xanh cũng chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, vượt quá thẩm quyền của hiệu trưởng.

Cơ quan chức năng xác định dù vi phạm lần đầu, nhưng hành vi của ông Việt có tính chất, mức độ tác hại lớn, gây ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi nội bộ, phát sinh dư luận xã hội và được phản ánh trên các phương tiện truyền thông, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Thời hạn thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Quốc Việt là 12 tháng, kể từ ngày 18.11.2026.

Nhiều cây to nhưng bị cưa ngang thân, cắt sát gốc

Trước đó, cuối tháng 9.2026, UBND xã Đăk Sao nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều cây xanh trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao bị cưa, chặt.

Một số cây có đường kính lớn cũng bị cưa hạ ẢNH: N.C

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương ghi nhận 17 cây xanh bị cưa hạ. Số cây này được trồng từ khoảng năm 2005, gồm xà cừ, bằng lăng tím, sanh, si, đa lá đỏ và mít. Sau hơn 20 năm sinh trưởng, nhiều cây có đường kính thân lớn nhưng bị cưa ngang thân, cắt sát gốc, thậm chí đào bật gốc. Đoàn kiểm tra không phát hiện dấu hiệu sâu bệnh trên cây qua quan sát trực quan.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Việt giải thích việc chặt hạ cây xanh nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão, phòng ngừa nguy cơ cây gãy đổ gây tai nạn và ảnh hưởng đến cơ sở vật chất nhà trường.

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy nhiều cây không chỉ được cắt tỉa cành mà còn bị cưa ngang thân, cắt sát gốc và đào bật gốc. Số thân gỗ, cành, nhánh cây sau khi cưa hạ đã được vận chuyển khỏi hiện trường, cho người dân làm củi.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao đã yêu cầu thu hồi số gỗ đã chặt, tổ chức kiểm đếm và xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

