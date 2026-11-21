Ngày 21.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với hai đảng viên tại Đảng bộ xã Phong Thạnh gồm: bà Nguyễn Cẩm Tú, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (cũ), hiện là Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh và ông Đỗ Minh Thắng, nguyên Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai (cũ), hiện là đảng viên Chi bộ ấp Xóm Mới, xã Phong Thạnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau xác định cả hai đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của hai cá nhân, tổ chức đảng và đơn vị công tác.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với cả hai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng xem xét kết quả giám sát 6 tổ chức đảng và 15 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đợt giám sát được thực hiện tại Ban Thường vụ Đảng ủy 6 xã: Khánh Bình, Hồ Thị Kỷ, Phú Mỹ, Hồng Dân, Long Điền và Ninh Quới, đồng thời xem xét việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Thường trực Đảng ủy các xã này.

Bên cạnh những ưu điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25.12.2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cũng như trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu 6 tổ chức đảng và 14 đảng viên nghiêm túc rút kinh nghiệm, 1 đảng viên rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau cũng xem xét kết quả kiểm tra 14 tổ chức đảng, gồm Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã: Lương Thế Trân, Tạ An Khương, Tân Hưng, Hưng Mỹ, Châu Thới, Định Thành và An Trạch.

Cơ quan kiểm tra chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu 13 tổ chức đảng nghiêm túc rút kinh nghiệm và 1 tổ chức đảng kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.



