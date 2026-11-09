Sau khiếu nại bị tăng mức kỷ luật Đảng, nguyên hiệu trưởng tiếp tục bị cảnh cáo

Chiều tối ngày 9.11, bà T.K.D., nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, cho biết Trường mầm non Cái Nước vừa triển khai quyết định kỷ luật đối với bà. Bà D. hiện là viên chức của trường Trường mầm non Cái Nước sau khi Trường mầm non Hoa Mai sáp nhập vào trường này.

Cụ thể theo Quyết định số 17/QĐ-MNCN ngày 9.11.2026, Hiệu trưởng Trường mầm non Cái Nước kỷ luật cảnh cáo bà D. vì có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Một trong những căn cứ được nhà trường viện dẫn là Quyết định số 454-QĐ/ĐU ngày 14.10.2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cái Nước về giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với bà D.

Trường mầm non Cái Nước đơn vị ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo bà T.K.D., nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai sau sáp nhập ẢNH: G.B

Quyết định cảnh cáo viên chức có hiệu lực từ ngày ký. Về thời điểm thi hành kỷ luật, nhà trường xác định tính từ ngày quyết định kỷ luật Đảng do Chi bộ Trường mầm non Hoa Mai ban hành ngày 19.12.2025 có hiệu lực.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó ngày 20.10.2025, Chủ tịch UBND xã Cái Nước ra quyết định kỷ luật khiển trách bà D. với 3 nhóm nội dung liên quan đến tổ chức hội thi "Bé năng khiếu thông minh" năm học 2024 - 2025, giải quyết khiếu nại và đánh giá viên chức. Sau đó bà D. khiếu nại nhưng xã vẫn giữ nguyên mức kỷ luật. Bà D. tiếp tục khiếu nại lên UBND tỉnh Cà Mau.

Ngày 16.4.2026, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xác định trong 3 nội dung làm căn cứ kỷ luật, chỉ có nội dung về sai sót trong tổ chức hội thi đủ cơ sở xác định vi phạm. Hai nội dung còn lại, liên quan đến thời hạn giải quyết khiếu nại và việc đánh giá viên chức, chưa đủ cơ sở. Ngày 22.4, thực hiện yêu cầu của tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND xã Cái Nước hủy quyết định khiển trách và quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Trước khi quyết định kỷ luật viên chức bị hủy, bà D. bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng. Cụ thể, ngày 19.12.2025, Chi bộ Trường mầm non Hoa Mai ban hành quyết định kỷ luật khiển trách bà D. Quyết định được đóng dấu của Trường mầm non Hoa Mai. Bà D. khiếu nại về quyết định này.

Ngày 29.5, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Cái Nước giải quyết khiếu nại, giữ nguyên hình thức khiển trách về mặt Đảng. Không đồng ý với kết quả này, bà D. tiếp tục khiếu nại. Đến ngày 14.10, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành Quyết định 454-QĐ/ĐU, thay hình thức kỷ luật khiển trách bằng cảnh cáo.