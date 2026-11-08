Nguyên hiệu trưởng bị tăng mức kỷ luật Đảng sau khi khiếu nại

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu hủy quyết định kỷ luật viên chức đối bà T.K.D, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai (sau sáp nhập hiện là Trường mầm non Cái Nước - xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Trong quá trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, bà bị nâng mức xử lý từ khiển trách lên cảnh cáo.

Tỉnh yêu cầu hủy hai quyết định của xã

Ngày 8.11, trao đổi với PV Thanh Niên, bà T.K.D. cho biết, ngày 20.10.2025, Chủ tịch UBND xã Cái Nước kỷ luật khiển trách bà với 3 nhóm nội dung: sai phạm trong tổ chức hội thi "Bé năng khiếu thông minh" năm học 2024 - 2025; xử lý khiếu nại kéo dài; đánh giá viên chức thiếu khách quan, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ.

Nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai bị tăng mức kỷ luật Đảng sau khi khiếu nại ẢNH: CTV

Bà D. khiếu nại nhưng xã giữ nguyên quyết định. Khi bà tiếp tục khiếu nại lên tỉnh, kết quả giải quyết thay đổi.

Theo Quyết định 1366 ngày 16.4.2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trong 3 nội dung làm căn cứ kỷ luật, chỉ có 1 nội dung đủ cơ sở xác định vi phạm; 2 nội dung còn lại chưa đủ cơ sở.

Cụ thể, bà D. chịu trách nhiệm về những sai sót trong tổ chức hội thi, gồm việc không triển khai quy chế đến toàn thể giáo viên, nhân viên; để xảy ra sao chép điểm và cộng điểm sai.

Riêng nội dung "xử lý khiếu nại kéo dài", quyết định xác định đơn của giáo viên được giải quyết trong 23 ngày kể từ ngày nhận, vẫn trong thời hạn; không chỉ rõ được đơn, thư nào quá hạn để làm căn cứ xử lý.

Đối với việc đánh giá viên chức thiếu khách quan, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, quyết định nêu xã chưa xác định cụ thể hành vi vi phạm quy định nào. Có 11/13 ý kiến giáo viên cho rằng chưa có cơ sở xác định bà D. gây mất đoàn kết nội bộ; hai ý kiến chưa thống nhất về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của bà.

Tỉnh còn chỉ ra thiếu sót trong thành lập hội đồng kỷ luật, xem xét từng hành vi và căn cứ áp dụng hình thức xử lý. Khi giải quyết khiếu nại lần đầu, Chủ tịch UBND xã không tổ chức đối thoại với người khiếu nại và các bên liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh chấp nhận khiếu nại, yêu cầu hủy quyết định kỷ luật cùng quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Thực hiện yêu cầu này, ngày 22.4, Chủ tịch UBND xã Cái Nước ban hành Quyết định 814 và 815, hủy 2 quyết định trên.

Từ kỷ luật khiển trách lên cảnh cáo sau khi khiếu nại

Trước khi quyết định kỷ luật viên chức bị hủy, bà D. bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng. Cụ thể, ngày 19.12.2025, Chi bộ Trường mầm non Hoa Mai ban hành quyết định kỷ luật khiển trách bà D. Quyết định được đóng dấu của Trường mầm non Hoa Mai. Bà D. khiếu nại về quyết định này.

Ngày 29.5.2026, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Cái Nước giải quyết khiếu nại, giữ nguyên hình thức khiển trách về mặt Đảng. Không đồng ý với kết quả này, bà D. tiếp tục khiếu nại.

Đến ngày 14.10, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành Quyết định 454, thay hình thức khiển trách bằng cảnh cáo.

Theo quyết định, bà D. có khuyết điểm, vi phạm trong tổ chức hội thi và đánh giá viên chức. Cả 2 quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đều đề cập việc đánh giá viên chức trong 2 năm học 2023 - 2024, 2024 - 2025. Trong khi đó, phần xác minh nội dung này tại quyết định của tỉnh tập trung vào năm học 2024 - 2025.

Căn cứ tăng mức kỷ luật nêu trong Quyết định 454 là bà D. không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm khi cấp có thẩm quyền chỉ ra. Văn bản dẫn việc bà không bổ sung hạn chế, khuyết điểm vào bản kiểm điểm và không tự giác nhận trách nhiệm trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Tuy nhiên, quyết định giải quyết khiếu nại viên chức lần đầu dẫn bản kiểm điểm ngày 13.10.2025, ghi nhận bà D. thừa nhận hạn chế trong tổ chức hội thi, triển khai quy chế và xếp loại viên chức. Quyết định này sau đó đã bị hủy.

Bà D. cho biết, từ khi 2 quyết định bị hủy đến nay, bà chưa nhận quyết định kỷ luật viên chức mới. Tuy nhiên, bà vừa nhận được thư của Trường mầm non Cái Nước mời dự cuộc họp ngày 9.11 để xem xét, xử lý kỷ luật viên chức đối với những hạn chế, thiếu sót của bà trong thực hiện nhiệm vụ.