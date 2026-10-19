Một Hiệu trưởng ở Cà Mau bị yêu cầu xin lỗi vì xúc phạm kế toán

Ngày 19.10, nguồn tin của PV Thanh Niên xác nhận Chủ tịch UBND xã Đá Bạc (Cà Mau) đã có văn bản trả lời đơn yêu cầu lần hai của bà Đ. T. V nguyên kế toán tập sự của Trường mầm non Đá Bạc liên quan đến một số lời lẽ của Hiệu trưởng Trường mầm non Đá Bạc được cho là xúc phạm với bà V.

Hiệu trưởng thừa nhận lời nói xúc phạm

Theo văn bản trả lời, qua làm việc, Hiệu trưởng Trường mầm non Đá Bạc thừa nhận có chửi bà V. "mất dạy" và "đòi tán bà V.".

UBND xã xác định hành vi này vi phạm chuẩn mực đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý, xúc phạm danh dự bà V. Xã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường mầm non Đá Bạc xin lỗi công khai, rút kinh nghiệm, có lời lẽ đúng mực khi làm việc, giao tiếp với đồng nghiệp; đồng thời báo cáo, đề xuất xử lý.

Hiệu trưởng Trường mầm non Đá Bạc bị yêu cầu xin lỗi vì chửi "mất dạy", đòi tán kế toán ẢNH: CTV

Việc đánh giá tập sự đối với bà V. cũng được xác định có nhiều bất cập khi hiệu trưởng phân công tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên mầm non, hướng dẫn bà V. tập sự ở vị trí kế toán.

Cụ thể, theo UBND xã, tổ trưởng được phân công không có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán. Việc phân công không đúng quy định; hiệu trưởng không báo cáo khó khăn để xin ý kiến giải quyết. Bên cạnh đó, tổ trưởng có 3 bản đánh giá, nhận xét với nội dung khác nhau nhưng cùng xếp loại bà V. "không hoàn thành nhiệm vụ".

Đáng chú ý, theo văn bản, nhận xét tại cuộc họp xét kết quả tập sự ngày 1.4 đề cập việc bà V. "ký khống chứng từ cắt ghép chữ ký". Tuy nhiên, sự việc bà V. scan chữ ký của hiệu trưởng vào chứng từ được xác định xảy ra ngày 7.4. Từ đó, UBND xã nhận định việc đưa nội dung này vào nhận xét tại cuộc họp ngày 1.4 chưa phù hợp về trình tự thời gian; khẳng định hành vi vi phạm khi sự việc chưa được làm rõ cũng chưa bảo đảm khách quan.

Riêng nội dung "ký khống chứng từ", UBND xã cho biết chưa phát hiện căn cứ xác đáng cho thấy bà V. thực hiện việc này vì động cơ vụ lợi cá nhân hay để thực hiện hành vi không đúng pháp luật. Việc hiệu trưởng khẳng định bà V. ký khống khi chưa đủ cơ sở kết luận được xác định là chưa đúng.

Hồ sơ cũng ghi nhận các cuộc họp, làm việc về hạn chế, sai sót trong thực hiện nhiệm vụ có biên bản và chữ ký của bà V. nhưng quá trình nhận xét, đánh giá tập sự chưa đúng quy trình.

UBND xã Đá Bạc cho biết sẽ chỉ đạo hiệu trưởng hủy quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với bà V., tổ chức đánh giá lại kết quả tập sự; đồng thời xem xét trách nhiệm những người liên quan.

Yêu cầu nộp lại ngân sách hơn 17,6 triệu đồng

Qua xác minh các phản ánh, UBND xã Đá Bạc cũng xác định Trường mầm non Đá Bạc lập chứng từ chi trả cho người không làm việc tại trường, tổng cộng hơn 17,6 triệu đồng. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu, chủ tài khoản, trực tiếp ký phê duyệt hồ sơ, chứng từ thanh toán.

Bà V. cũng được xác định có trách nhiệm do trực tiếp ký xác nhận hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước, làm cơ sở giải ngân sai quy định, dù chưa có căn cứ xác định bà trực tiếp tham mưu hay quyết định lùi thời gian thỉnh giảng sang năm 2025.

UBND xã Đá Bạc chỉ đạo trường thu hồi toàn bộ số tiền để nộp trả ngân sách; đồng thời báo cáo, đề xuất xử lý hiệu trưởng và xem xét, chỉ đạo xử lý trách nhiệm bà V.

Ngoài ra, hồ sơ tiền ăn bán trú tại trường có ngày tồn tại 2 bảng công khai tài chính khác nhau. Riêng ngày 13.10.2025, hai bảng ghi 4.699.000 đồng và 4.956.500 đồng đều có chữ ký của bà V. và thủ quỹ.

Bà V. trình bày việc làm lại chứng từ theo yêu cầu của hiệu trưởng, nhưng UBND xã Đá Bạc xác định chưa có cơ sở chứng minh hiệu trưởng chỉ đạo. Việc sử dụng 2 hệ thống bảng kê không phản ánh đúng thực tế được xác định vi phạm nguyên tắc kế toán. Từ đó, bà V, nguyên kế toán và H.T.N.P nguyên thủ quỹ, được đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đối với các chứng từ tiền ăn chưa được hiệu trưởng ký duyệt dù việc mua thực phẩm, tổ chức ăn uống đã hoàn tất, UBND xã Đá Bạc yêu cầu hiệu trưởng khẩn trương rà soát, hoàn thành phê duyệt theo quy định và kiểm điểm việc chậm trễ.