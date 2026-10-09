Người dân tố cáo xử lý không công bằng, phó chủ tịch xã bị phê bình

Ngày 9.10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết UBND tỉnh này vừa có kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Vũ Bằng, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Hưng. Qua đó, ông Bằng bị phê bình nghiêm khắc vì chưa kịp thời kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý các công trình lấn chiếm đất bờ sông, bờ kênh do Nhà nước quản lý, thuộc nhiệm vụ được giao.

Nộp phạt rồi tố cáo xử lý không công bằng

Cuối năm 2025, người sau này đứng đơn tố cáo bị Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng xử phạt 2 lần với tổng số tiền 9 triệu đồng vì chiếm đất dưới bờ kênh Cơi Nhất, thuộc ấp Kinh Đứng, xã Khánh Hưng.

UBND tỉnh Cà Mau có kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Vũ Bằng, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Hưng ẢNH: G.B

Người này đã nộp phạt nhưng chưa tháo dỡ công trình, khôi phục hiện trạng và trả lại đất. Sau quyết định cưỡng chế ngày 28.1.2026, người vi phạm xin tự tháo dỡ, được xã chấp thuận nhưng không thực hiện đúng cam kết. Ngày 30.7.2026, Chủ tịch UBND xã tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế.

Ngày 3.8.2026, người này gửi đơn tố cáo ông Bằng. Nội dung tố cáo được xác định là ông Bằng "có hành vi lơ là, xử lý không công bằng trong dãy nhà ven sông (kênh Cơi Nhất) thuộc ấp Kinh Đứng, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau".

Ngày 11.8.2026, người tố cáo tháo dỡ xong phần nhà, còn sân bê tông cốt thép chưa tháo dỡ.

Tố cáo đúng một phần, yêu cầu xử lý triệt để

Qua kiểm tra hồ sơ và xác minh thực tế 6 công trình được phản ánh, cơ quan xác minh ghi nhận các vi phạm về đất đai, xây dựng. Các công trình đã được lập biên bản ghi nhận hiện trạng; 2 trường hợp đã có biên bản vi phạm hành chính. Theo kết luận ngày 25.9.2026, các vụ việc đang được xem xét, xử lý, chưa dứt điểm.

Sáu công trình liên quan đến bà T.T.H, ông C.V.V, ông T.T.S, ông T.K.H, bà L.T.T và ông N.M.L. Riêng ông V. xây kho trên đất đã được cấp giấy chứng nhận, thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Kết luận xác định nội dung tố cáo đúng một phần, việc ông Nguyễn Vũ Bằng với chức vụ Phó chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành 936, có có hành vi lơ là, xử lý không công bằng trong dãy nhà ven sông (kênh Cơi Nhất) thuộc ấp Kinh Đứng, xã Khánh Hưng.

Kết luận cũng chỉ rõ thông tin người tố cáo cung cấp có sai lệch về địa chỉ, tên chủ công trình, diện tích, thời điểm và lịch sử xây dựng. Một số trường hợp là sửa chữa, gia cố trên nền nhà cũ, không phải xây mới hoàn toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình nghiêm khắc ông Nguyễn Vũ Bằng do chưa kịp thời rà soát, kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý các công trình lấn chiếm đất bờ sông, bờ kênh do Nhà nước quản lý thuộc nhiệm vụ được giao.

Hồ sơ cũng thể hiện UBND xã và Chủ tịch UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và kế hoạch xử lý vi phạm theo lộ trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn khắc phục hậu quả, xử lý triệt để vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Xã phải rà soát, kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp lấn chiếm đất bờ sông, bờ kênh do Nhà nước quản lý, gồm 6 công trình đã xác minh và các công trình vi phạm khác.