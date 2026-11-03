Kỷ luật, cảnh cáo 15 đảng viên liên quan vụ gian lận thi ở THPT Lê Trực

Ngày 3.11, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, tại kỳ họp thứ 15 và 16 diễn ra ngày 27 và 30.10, đơn vị đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực cùng một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan.

Theo UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025 - 2030 và một số tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên. Những thiếu sót này dẫn đến một số cán bộ, giáo viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, gây dư luận xấu.

Trường THPT Lê Trực ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, vụ việc tại Trường THPT Lê Trực gây xôn xao dư luận sau khi xuất hiện thông tin giáo viên hỗ trợ thí sinh làm bài thi, trong đó có con trai hiệu trưởng nhà trường. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị sau đó khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khởi tố 2 giáo viên liên quan. Quá trình xác minh xác định có 2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan đến vụ việc. Cơ quan chức năng cũng đề nghị hủy kết quả thi của một số thí sinh, trong đó có con trai hiệu trưởng.

Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định khiển trách Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và 10 đảng viên; cảnh cáo 5 đảng viên.