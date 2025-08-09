Cà Mau: Rà soát toàn diện đảng viên vi phạm

Ngày 9.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cà Mau vừa có công văn gửi Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc, yêu cầu tiếp tục rà soát, báo cáo tình hình đảng viên vi phạm pháp luật, đồng thời khắc phục tình trạng báo cáo thiếu thông tin.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau đã đề nghị các đơn vị thống kê những trường hợp đảng viên bị khởi tố, điều tra, truy tố, truy nã, tạm giam hoặc có bản án của tòa nhưng chưa bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, một số báo cáo gửi về chưa nêu rõ chức vụ, đơn vị công tác hoặc thiếu các văn bản tố tụng liên quan.

Động thái siết chặt kỷ luật nội bộ được đưa ra sau khi báo chí phản ánh trường hợp bị can Huỳnh Nghĩa, nguyên công chức UBND xã Trí Phải, chuyên viên Phòng Nội vụ H.Thới Bình cũ, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố hồi tháng 4.2025 nhưng vẫn được bố trí làm việc tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Biển Bạch sau khi sáp nhập.

Ngay sau đó, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo UBKT Đảng ủy xã Biển Bạch xem xét, xử lý kỷ luật ông Nghĩa theo Khoản 9, Điều 2, Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Quy định này nêu rõ, đảng viên vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị tòa tuyên phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên sẽ bị khai trừ khỏi Đảng.

Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra vụ án giả mạo trong công tác, xảy ra tại xã Trí Phải (H.Thới Bình cũ). Đến ngày 24.4.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Nghĩa (thời điểm đó là chuyên viên Phòng Nội vụ H.Thới Bình).

Tuy nhiên, sau ngày 1.7, khi tỉnh Cà Mau hoàn tất việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, bị can Nghĩa vẫn tiếp tục được bố trí việc làm tại xã Biển Bạch mà không có bất kỳ hình thức xử lý nào.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, sau khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT đã có văn bản thông báo đến UBKT Huyện ủy Thới Bình để đề nghị xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến thời điểm H.Thới Bình chính thức ngừng hoạt động, Cơ quan CSĐT vẫn chưa nhận được phản hồi. Gần đây, Cơ quan CSĐT tiếp tục có văn bản gửi Đảng ủy xã Biển Bạch, nơi ông Nghĩa đang công tác, đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên theo đúng quy định hiện hành.