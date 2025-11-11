Sự việc xảy ra mới đây khi một nữ du khách từ Đồng Nai ra Hà Nội để tham dự một sự kiện âm nhạc và đã đặt phòng (có thanh toán trước) tại khách sạn trên phố Hàng Cháo (Hà Nội) từ ngày 7 đến 10.11.2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 13 (tên quốc tế là Kalmaegi), chị phải lùi lịch bay và chỉ có mặt tại khách sạn vào lúc 2 giờ sáng 9.11.

Tự ý hủy phòng đã thanh toán trước, khách sạn tại Hà Nội nhận ‘bão’ 1 sao

Dù đã xuất trình hóa đơn thanh toán thành công hơn 1,5 triệu đồng, nhân viên lễ tân vẫn thông báo khách sạn đã hết phòng. Chị khẳng định phía khách sạn không liên lạc thông báo trước đó và cho rằng việc đã trả đủ tiền đồng nghĩa phòng sẽ được giữ cho mình. Đồng thời, nữ du khách cũng bày tỏ sự thất vọng về thái độ thiếu chuyên nghiệp của nhân viên lễ tân khi xử lý tình huống.