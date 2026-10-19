Tựa như hoa sữa, số phận kỳ lạ của loài cây gây tranh cãi nhất Hàn Quốc

Tranh cãi giữa những người ủng hộ bạch quả và những người phản đối chưa bao giờ ngừng lại. Trong bối cảnh đó, nỗ lực loại bỏ mùi bạch quả bằng cách thay thế cây cái bằng cây đực là một trong những tranh cãi dữ dội nhất ở Hàn Quốc.

Thay cây cái bằng cây đực

Quận Gangnam có nhiều cây xanh đường phố nhất ở Seoul, theo Chosun. Trong số đó, cây bạch quả nhiều nhất với 6.946 cây, với cây cái chiếm 30%.

Cây cái cho quả và rụng quả. Lượng quả rụng hàng năm lên tới 4 tấn. Tuy nhiên, chính quyền quận Gangnam phải luôn dọn dẹp, nhưng do hạn chế về ngân sách và nhân lực, họ thực hiện giải pháp giải quyết tận gốc vấn đề: chặt bỏ. Từ năm 2023, quận đã chặt bỏ 115 cây bạch quả cái dọc đường Seolleung-ro và Iwon-ro và thay thế chúng bằng cây bạch quả đực. Đây là hoạt động khử mùi, ngăn chặn khả năng phát sinh mùi bằng cách ngăn ngừa sự hình thành thịt quả.

Trong khi đó, tại quận Gangbuk, không còn cây bạch quả cái nào mọc dọc đường phố. Nơi này đã thay thế toàn bộ 1.053 cây bạch quả cái ven đường, không kể những cây trong công viên, bằng cây bạch quả đực. Khi quả bạch quả biến mất khỏi đường phố, những khiếu nại về mùi cũng biến mất.

Cây bạch quả thay lá vào mùa thu nhưng cũng mang lại nhiều phiền toái vì mùi hôi Ảnh: Tuấn Anh

Mùi hôi của quả bạch quả là một vấn đề trên toàn Hàn Quốc. Năm 2024, thành phố Gimhae thuộc tỉnh Nam Gyeongsang thậm chí đã thay cây biểu tượng của thành phố từ bạch quả sang cây trinh nữ. Chính quyền các địa phương cũng tích cực tham gia vào việc "loại bỏ cây bạch quả cái". Ví dụ nổi bật nhất là Daejeon. Năm 2025, 926 cây bạch quả đực đã được trồng mới, loại bỏ hoàn toàn cây bạch quả cái ở quận Dong-gu và Jung-gu. Trong ba năm qua, tổng cộng 2.500 cây đã được thay thế, đạt tỷ lệ thay thế 70% trên toàn thành phố. Một nguồn tin từ thành phố cho biết: "Vì cây bạch quả khó phân biệt giới tính bằng mắt thường, nên chúng tôi đánh dấu chúng bằng sơn trước sau khi quan sát sự hình thành quả vào mùa thu năm trước".

Một sự việc kỳ lạ đã xảy ra

Năm 2020, khi mỗi mùa thu đều có rất nhiều lời phàn nàn về việc "mùi hôi thối không thể chịu nổi" hay "đường phố trở nên bẩn thỉu", chính quyền quận Manan-gu, thành phố Anyang đã quyết định hành động. Vào tháng 5 năm đó, họ đã gắn biển hiệu "♀" (biểu tượng con cái) lên mỗi cây bạch quả cái. Phản ứng dữ dội bất ngờ đã nổ ra. Một số nhóm phụ nữ và môi trường đã đưa ra tuyên bố phản đối, gọi đó là "sự kỳ thị bằng cách đánh dấu biểu tượng giới tính để thông báo rằng cây cái phát ra mùi hôi thối và gây hại, nên cần tránh".

Họ đề xuất: "Nếu mùi hôi là vấn đề đáng lo ngại, hãy huy động công nhân công cộng trong mùa thu hoạch để thu gom trái cây trước khi chúng bị hỏng". Làn sóng phản đối ngày càng tăng đã buộc văn phòng quận phải gỡ bỏ tất cả các biển báo cây cái, với lý do, "Chúng tôi tôn trọng ý kiến của mọi người".

Cây ngân hạnh là biểu tượng mùa thu Hàn Quốc Ảnh: Thanh Tuấn

Tranh cãi

Một tấm biển ghi "Phẫu thuật chuyển đổi giới tính cây bạch quả đang được tiến hành" được đặt gần những cây bạch quả trong Công viên Chủ đề Sức khỏe Ulsan, thành phố Gwangyang, tỉnh Nam Jeolla. Bằng cách ghép cành - một kỹ thuật thường được sử dụng để cải thiện cây trồng - trên cây ven đường, để đảm bảo rằng cây cái sẽ không ra quả. Một nguồn tin từ thành phố Gwangyang cho biết: "Những lời phàn nàn về quả rụng gần lối đi bộ đã khiến chúng tôi thử ghép cành đực lên 26 cây bạch quả cái", và nói thêm, "Chúng tôi đã hoàn thành dự án hai năm trước, và cho đến nay, vẫn chưa có quả nào hình thành".

Việc chặt bỏ hay thay thế cây bạch quả đã gây ra các cuộc biểu tình của người dân. Một người khiếu nại: "Đây không phải là lúc để bỏ tiền bạc và công sức chặt bỏ những cây đã trưởng thành với lý do mùi hôi. Mùi hôi nghiêm trọng bao gồm khí thải ô tô, khói thuốc lá và dầu mỡ nhà hàng". Dự án đã bị dừng lại. Các ý tưởng như lắp đặt "lưới hứng quả" hình ô xung quanh thân cây để ngăn quả rụng được thực hiện. Cũng có những ý kiến rằng: "Thật đáng tiếc khi mọi người quên đi những lợi ích quanh năm mà cây xanh mang lại và chặt chúng đi chỉ vì họ không thể chịu đựng được 30 ngày của mùa này".