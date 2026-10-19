Hà Nội hỏi ý kiến người dân việc điều chỉnh mật độ cây hoa sữa

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Hà Nội (Trung tâm hạ tầng) vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã và Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố đề nghị phối hợp khảo sát, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc cắt tỉa, điều chỉnh mật độ và đánh chuyển cây hoa sữa.

Công nhân cắt tỉa hoa sữa trên đường Hồ Tùng Mậu sáng 16.10 ẢNH: VĂN CHUNG

Việc khảo sát, lấy ý kiến điều chỉnh mật độ cây hoa sữa được thực hiện tại các tuyến phố có cây hoa sữa với mật độ dày, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những vị trí có nhiều phản ánh của người dân về mùi hương hoa sữa ảnh hưởng đến sinh hoạt, môi trường sống.

Trong công văn, Trung tâm hạ tầng đề nghị các cơ quan liên quan xác định rõ tên tuyến, đoạn tuyến, vị trí/mã cây, số lượng, tình trạng cây, mức độ ảnh hưởng và các vị trí ưu tiên. Không đưa vào danh sách đề xuất đánh chuyển chỉ vì cây thuộc loài hoa sữa mà cần xem xét giá trị cảnh quan và tình trạng từng cây.

Cạnh đó, Trung tâm hạ tầng còn đề nghị UBND phường, xã giao các tổ dân phố thông báo công khai phạm vi khảo sát, mục đích lấy ý kiến, phát phiếu hoặc tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các hộ dân, cơ quan, tổ chức chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Trên cơ sở khảo sát, chính quyền cơ sở tổ chức họp lấy ý kiến người dân, tổ dân phố về mức độ ảnh hưởng của mùi hoa và các phương án xử lý. Người dân có thể lựa chọn giữ nguyên, chăm sóc, cắt tỉa bớt chùm hoa hoặc di chuyển một số cây để trồng bổ sung loài phù hợp.

Trước mắt, những vị trí có mùi hoa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt sẽ được ưu tiên cắt tỉa chọn lọc chùm hoa, cành mang hoa nhằm giảm lượng hoa và mức độ phát tán mùi. Việc cắt tỉa phải bảo đảm không làm mất cân đối tán, ảnh hưởng sức sống và an toàn của cây; không được cắt cụt ngọn, tỉa quá mức hoặc sử dụng hóa chất ức chế ra hoa chưa được phép.

Về lâu dài, các địa phương có thể đề xuất di chuyển một số cây tại những vị trí không phù hợp, đồng thời lựa chọn loài cây trồng thay thế theo đề án cây xanh của thành phố. Việc di chuyển, chặt hạ hoặc trồng thay thế chỉ được thực hiện sau khi có phương án và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Trước thông tin "Hà Nội sẽ thay toàn bộ hoa sữa trên phố Nguyễn Du bằng cây sao đen" hoặc thay thế đồng loạt hoa sữa trên các tuyến phố, Trung tâm hạ tầng khẳng định, thành phố chưa có quyết định hay kế hoạch cụ thể.

Theo Trung tâm hạ tầng, chủ trương của Hà Nội là lắng nghe ý kiến người dân, xử lý những vị trí thực sự bất cập, đồng thời bảo tồn tối đa các hàng cây gắn với cảnh quan và bản sắc thủ đô.

Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, là loài cây phổ biến thứ tư trên địa bàn, sau sấu (26.400 cây), bằng lăng (17.500 cây) và phượng vĩ (16.000 cây).

Hoa sữa được trồng trên nhiều tuyến đường như: Nguyễn Du, Quán Thánh, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Thụy Khuê, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt.

Theo kế hoạch, từ ngày 16 - 20.10, Công ty cây xanh Hà Nội và một số đơn vị chuyên môn sẽ cắt tỉa 992 cây hoa sữa tại 13 tuyến đường, phố nhằm giảm mùi hương nồng.