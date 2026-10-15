Hà Nội cắt tỉa chùm hoa sữa để giảm mùi hương

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan về việc triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên địa bàn thành phố.

Hoa sữa nở trên một tuyến phố ở Hà Nội ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong văn bản, Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá tại một số tuyến phố, khu dân cư, cây hoa sữa được trồng với mật độ dày, khiến mùi hương trở nên quá nồng trong mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát những tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa cao.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các đơn vị quản lý cây xanh được yêu cầu triển khai ngay các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm giảm thiểu mùi hương hoa sữa.

Trong đó, Sở Xây dựng đề nghị nghiên cứu việc cắt tỉa hợp lý các chùm hoa tại những vị trí thực sự cần thiết, kết hợp với các biện pháp chăm sóc, duy trì cây xanh phù hợp.

Việc cắt tỉa phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, không thực hiện quá mức làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển, hình dáng và độ an toàn của cây.

Đặc biệt, Sở Xây dựng yêu cầu không sử dụng hóa chất hoặc áp dụng các biện pháp có nguy cơ gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe người dân và môi trường. Các vị trí có mật độ cây hoa sữa tập trung cao, khoảng cách trồng không hợp lý, cây nằm sát nhà dân hoặc những nơi có nhiều kiến nghị của người dân sẽ được ưu tiên xử lý trước.

Đối với giải pháp lâu dài, Sở Xây dựng yêu cầu các địa phương tổ chức khảo sát, thống kê đầy đủ hiện trạng cây hoa sữa trên các tuyến phố, đường giao thông và khu dân cư.

Khi khảo sát phải làm rõ số lượng, vị trí, khoảng cách trồng, mật độ cây, tình trạng sinh trưởng, đặc điểm không gian xung quanh và mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Sau đó, các đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh mật độ cây hoa sữa tại từng tuyến phố, khu vực, bảo đảm phù hợp với cảnh quan đô thị và nhu cầu thực tế.

Ở vị trí cây hoa sữa có mật độ dày, Sở Xây dựng đề nghị phương án di dời sang các khu vực phù hợp hơn. Cùng với đó, các đơn vị nghiên cứu việc trồng bổ sung hoặc thay thế bằng những loài cây xanh phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và đặc điểm từng tuyến phố.

Về tiến độ, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay những biện pháp xử lý trước mắt, ưu tiên các vị trí có phản ánh của người dân nhằm giảm thiểu ảnh hưởng trong mùa hoa sữa năm 2026.

Đối với giải pháp lâu dài, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan phải hoàn thành việc rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh mật độ cây hoa sữa, gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 26.10.

Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị.

Các tuyến phố và đường tại Hà Nội trồng nhiều cây hoa sữa gồm: Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt...