Tuần duyên Mỹ, Philippines có thể tuần tra chung ở Biển Đông

Ông Jay Tarriela, phát ngôn viên của Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) về các vấn đề Biển Đông, cho hay việc đối thoại với Mỹ đã bước qua giai đoạn sơ bộ và khả năng tiến hành tuần tra chung là cao. Ông Tarriela chưa thông tin chi tiết về quy mô cũng như thời gian dự kiến 2 bên tuần tra chung. Trước đó, Lầu Năm Góc cho hay Mỹ và Philippines đã "đồng ý khởi động lại tuần tra chung" ở Biển Đông.

Tàu tuần duyên BRP Tubbataha của Philippines

Reuters

"Đã có lộ trình rõ ràng kể từ khi Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ủng hộ việc tuần tra chung giữa Hải quân Philippines và Hải quân Mỹ, do đó chắc chắn việc tuần tra chung sẽ được tiến hành giữa lực lượng tuần duyên 2 nước", theo ông Tarriela. Phát ngôn viên này cho rằng hoạt động tuần tra chung của lực lượng tuần duyên 2 nước tiến hành ở Biển Đông sẽ có thể ủng hộ tự do hàng hải của chính phủ Mỹ. Cựu Phó tư lệnh Hải quân Philippines Rommel Jude Ong cho biết ý tưởng điều động lực lượng tuần duyên thay vì hải quân đến Biển Đông sẽ "giảm thiểu bất cứ sự tính toán sai lầm nào và ngăn ngừa Trung Quốc tìm kiếm lý do để leo thang căng thẳng" tại vùng biển này.

Mỹ, Philippines đạt thỏa thuận sử dụng 4 căn cứ quân sự, Trung Quốc phản ứng

Đại sứ Trung Quốc tại Manila chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận về những thông tin trên. Hôm 13.2, PCG cho biết tàu BRP Malapascua của lực lượng này đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5205 chiếu laser trong vụ việc xảy ra vào chiều 6.2 trên Biển Đông, theo Philippine Daily Inquirer. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15.2 nói cáo buộc của phía Philippines "không phản ánh sự thật".