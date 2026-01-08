Tuấn Hưng ‘xấu hổ’ vì sự cố trình diễn

Trong một đêm nhạc tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) hồi đầu tháng 1.2026, màn trình diễn của Tuấn Hưng và Bùi Lan Hương được nhiều người quan tâm. Màn thể hiện chưa tốt của nam ca sĩ 7X khiến khán giả tiếc nuối. Thậm chí, một số cư dân mạng buông lời nặng nề khi nói về tiết mục này.

Việc thể hiện không tốt trên sân khấu khiến Tuấn Hưng nhận những ý kiến trái chiều Ảnh: FBNV

Một người dùng bày tỏ: “Tuấn Hưng giờ hát yếu và xuống cấp nhiều quá”. Người xem khác chia sẻ: “Giọng không được như xưa, dù đó là ca khúc hit của mình”. Tuy nhiên cũng có cư dân mạng lên tiếng bênh vực, cho rằng việc gặp biến cố thời gian qua ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của Tuấn Hưng. Chưa kể nhiều người nghĩ việc nam ca sĩ Tìm lại bầu trời nương theo đồng nghiệp cũng là một thử thách trong quá trình trình diễn.

Tuấn Hưng lên tiếng

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Tuấn Hưng bày tỏ sự tiếc nuối sau sự cố biểu diễn vừa qua. Anh cho hay lúc xem lại phần hát của mình khi song ca với Bùi Lan Hương, bản thân “thấy xấu hổ quá”. Giọng ca 7X lý giải: “Lúc tập thì mình tập khác nhưng ra sân khấu thì bị một chút bối rối nên xử lý khác đi thế là hỏng cả tiết mục”.

Theo Tuấn Hưng, đây là lần đầu tiên anh hát tại không gian âm nhạc Nhà hát Hồ Gươm - khác với những không gian bản thân từng biểu diễn trước đó. Sau vụ việc lần này, nam ca sĩ bày tỏ: “Tôi sẽ rút kinh nghiệm và tiếp tục cải thiện giọng hát của mình. Mọi người cùng chờ nhé”.

Sau biến cố mất người thân, Tuấn Hưng vực dậy để trở lại với âm nhạc Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm về vụ việc, Tuấn Hưng cho biết anh cùng Bùi Lan Hương hòa giọng trong ca khúc Vẫn nhớ. Trước đó, cả hai đã dành thời gian tập luyện và thể hiện khá tốt. Tuy nhiên khi lên sân khấu, anh có chút lo lắng, hồi hộp vì không gian biểu diễn hoàn toàn khác. “Đây là lần đầu tiên tôi hát tại Nhà hát Hồ Gươm nên chưa làm quen với hệ thống âm thanh ở đây”, anh nói thêm.

Giọng ca Tìm lại bầu trời cũng cho biết vì chuyện cá nhân, bận rộn từ sáng đến chiều tối nên hát không được như mong đợi. Anh bày tỏ: “Tôi chờ đợi show diễn này để tất cả mọi người nhìn thấy sự cố gắng tập luyện của tôi, để mọi người thấy rằng tôi cũng luôn lắng nghe những góp ý của mọi người. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vì hồi hộp và lo lắng quá cho nên hát không được như ý”.

Trước đó khi chia sẻ quan điểm về nghề, Tuấn Hưng thừa nhận thời kỳ đỉnh cao của mình đã qua nên không huyễn hoặc mình hay đặt cho mình ước mơ sẽ trở lại đường đua âm nhạc. Tuy nhiên, anh vẫn giữ sự bền bỉ, nỗ lực. Tuấn Hưng bộc bạch: "Thời điểm Nắm lấy tay anh trở thành hit, nhiều người nghĩ tôi không thể có bài hát nào vượt qua, nhưng 10 năm sau thì Gấp đôi yêu thương một lần nữa chạm đến khán giả. Nên tôi nghĩ, trong âm nhạc hay bất cứ việc gì, sự nỗ lực và bền bỉ là điều quan trọng".

