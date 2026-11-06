Tuần kỷ lục giảm giá xăng dầu, có loại giảm hơn 5.000 đồng/lít

Thị trường xăng dầu trong nước tuần qua liên tục có 3 kỳ điều hành giá từ liên bộ Công thương - Tài chính nhằm kịp thời áp dụng chính sách mới nhất, cập nhật diễn biến thị trường thế giới để giảm giá xăng dầu, hỗ trợ giảm chi phí năng lượng cho người dân và doanh nghiệp cuối năm.

Giá xăng dầu giảm mạnh sau 3 lần điều hành liên tiếp của liên bộ Công thương - Tài chính ẢNH: TUẤN MINH

Theo quy định, giá xăng dầu được liên bộ Công thương - Tài chính điều hành trong ngày thứ 5 hằng tuần. Nhưng sau kỳ điều hành ngày thứ năm 29.10, giá xăng dầu có 3 kỳ điều hành liên tiếp vào các ngày: 31.10, 3.11 và 5.11.

Cụ thể, ngày 31.10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%; Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.11 đến hết ngày 31.3.2027.

Ngay trong đêm, Bộ Công thương công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, yêu cầu doanh nghiệp áp dụng ngay trên thị trường từ 0 giờ ngày 1.11. Trong kỳ này, giá xăng lập tức lao dốc, khi giảm 1.804 đồng/lít với xăng E5RON 92. Giá xăng E10 RON 95 giảm 1.575 đồng/lít.

Sau đó, tối 3.11, Bộ Công thương tiếp tục công bố thông tin điều hành giá xăng dầu mới, sau khi áp dụng chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% vào ngày 1.11. Theo đó, so với kỳ điều hành ngày 31.10, giá xăng E5RON 92 giảm thêm 1.020 đồng/lít. Giá xăng E10RON 95 giảm 928 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít.

Trở lại kỳ điều hành thường kỳ thứ 5 ngày 5.11, giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu, dù liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá ở mức 700 đồng/lít đối với xăng sinh học, 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít. Giá xăng E10RON 95, giảm 2.075 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 28.696 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 22.005 đồng/kg, giảm 1.969 đồng/kg.

Theo đó, giá xăng dầu sau 3 kỳ điều hành liên tiếp có mức giảm rất sâu. Giá xăng E5 RON 92 có tổng mức giảm lên tới 5.129 đồng/lít (giảm 1.804 đồng ngày 1.11, giảm tiếp 1.020 đồng ngày 3.11 và giảm 2.305 đồng ngày 5.11), giá bán trần là 20.898 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95 có tổng mức giảm đạt 4.578 đồng/lít (giảm 1.575 đồng ngày 1.11; giảm 928 đồng ngày 3.11 và giảm 2.075 đồng ngày 5.11), hiện giá bán tối đa là 21.156 đồng/lít.

Giá dầu diesel có tổng mức giảm 1.550 đồng/lít (sau khi giảm mạnh 1.370 đồng ngày 3.11 và giảm thêm 180 đồng ngày 5.11), giá bán hiện nay là 28.696 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.591 đồng/kg, giá bán hiện tại là 22.005 đồng/kg.

Doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu theo công thức của Bộ Công thương

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), cho biết, giá xăng dầu có 1 tuần giảm kỷ lục do tác động 2 yếu tố.

Liên bộ Công thương - Tài chính đang bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới để kịp thời điều hành thị trường nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giảm chi phí năng lượng ẢNH: PHAN HẬU

Thứ nhất là quyết định vĩ mô thần tốc của Chính phủ khi ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về mức 0%, áp dụng từ 1.11 đến hết 31.3.2027, đây là "đòn bẩy" trực tiếp hạ nhiệt giá xăng ngay từ đầu tháng.

Thứ hai, giá xăng dầu thế giới lao dốc do tác động chính trị toàn cầu. Cụ thể, giá xăng dầu thế giới liên tục giảm mạnh dưới tác động từ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho liên bộ Công thương - Tài chính liên tục điều chỉnh giảm giá sâu trong nước để hỗ trợ nền kinh tế.

Cũng theo ông Trần Hữu Linh, Bộ Công thương đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, ngày 9.11 tới đây, dự thảo lần cuối của Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu sẽ chính thức được trình lên Chính phủ. Nghị định mới được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để những bất cập, tạo ra một cơ chế vận hành minh bạch, linh hoạt và ổn định hơn cho thị trường nhiên liệu trong nước.

Trong đó, các doanh nghiệp đầu mối sẽ được chủ động tính toán, chủ động tự quyết giá bán xăng dầu. Tuy nhiên, giá bán xăng dầu doanh nghiệp công bố sẽ phải tuân thủ theo công thức do Bộ Công thương quy định.