Tuần lễ đầu tiên của liên danh Harris - Walz

Trong tuần lễ đầu tiên kể từ khi Thống đốc Minnesota Tim Walz tranh cử phó tổng thống Mỹ bên cạnh ứng viên tổng thống Harris, đảng Dân chủ thành công mở ra hướng đi mới, tờ The New York Times hôm qua phân tích. Theo đó, cử tri Mỹ sẽ chọn giữa một bên là tương lai do bà Harris dẫn đầu, và bên còn lại là ông Donald Trump quay lại cầm quyền nước Mỹ.



Sự quay đầu ngoạn mục

Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ hiện tranh cử như thể đang giành chiến thắng, dù bà tiếp tục thận trọng cho rằng bản thân và người liên danh Walz vẫn là "phe yếu thế" so với ông Trump và người liên danh - thượng nghị sĩ JD Vance (bang Ohio).

Bà Kamala Harris và ông Tim Walz ở Las Vegas (bang Nevada) ngày 10.8 ảnh: AFP

Trong một diễn tiến ấn tượng, kết quả khảo sát gần đây nhất của The New York Times và Đại học Siena cho thấy phó tổng thống tạm thời dẫn trước ông Trump trên bình diện toàn quốc, và bứt phá ở nhóm bang chiến địa then chốt là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Về phần mình, ông Trump không thể tin được khi phát hiện bản thân bị tụt lại đằng sau. Cựu tổng thống thách thức đối thủ Harris tham gia 3 cuộc tranh luận trên truyền hình, mà theo giới quan sát thường chỉ được áp dụng trong trường hợp một ứng viên đang lo sợ có thể bị đánh bại. Đến nay, bà Harris chỉ đồng ý tham gia một cuộc tranh luận. Liên danh của đảng Dân chủ cũng áp dụng chiến thuật mới là chế giễu ông Trump, gọi ông và người liên danh Vance là bộ đôi "quái đản".

Phó tướng của bà Harris 'nói không' với cổ phiếu

Bên cạnh đó, bộ đôi Harris - Walz đang tránh đối mặt những câu hỏi khó. Trong vòng 3 tuần kể từ khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi đường đua và đề cử người phó của mình thay thế, bà Harris vẫn chưa tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn đầy đủ nào. Bà cũng chưa công khai nghị trình chính sách, và website chiến dịch tranh cử cũng chưa đề cập thông tin chi tiết về các quan điểm chính sách của bà.

Cựu tổng thống Trump thấy rõ điều đó và tìm cách tấn công điểm yếu này của bà Harris. Thế nhưng, trong khi chưa thu hoạch được điểm cộng nào cho chiến dịch tranh cử với chiêu này, ông Trump vừa bị "một vố": khi ông cáo buộc chiến dịch của bà Harris sử dụng trí thông minh nhân tạo chỉnh sửa hình ảnh, video clip để tạo ra các đám đông không có thật tại các sự kiện mít tinh gần đây thì lập tức đảng Dân chủ trưng ra bằng chứng để phản bác cáo buộc này, theo Reuters.

So sánh liên danh tranh cử của lưỡng đảng

Tính đến thời điểm hiện tại, liên danh Harris - Walz thành công truyền đi thông điệp của niềm hy vọng cho cử tri Mỹ. Sau thời gian tranh cử ở các bang chiến địa, từ Wisconsin, Michigan, Arizona đến Nevada, bộ đôi của đảng Dân chủ thể hiện sự hòa hợp và tương hỗ giữa họ.

Tờ The New York Times dẫn lời hạ nghị sĩ Haley Stevens kể lại trên khán đài của cuộc mít tinh ở TP.Detroit (bang Michigan) hôm 7.8, ông Walz đã nhìn bà Harris và nói rằng: "Cảm ơn bà vì đã mang niềm vui trở về". Theo ông Stevens, đây là thông điệp quan trọng vì mọi người đang lâm vào tình cảnh quá mệt mỏi trước sự đen tối, tiêu cực và nỗi sợ hãi đến từ giai đoạn khủng hoảng.

Khi nào hai đối thủ tranh cử Trump - Harris sẽ tranh luận?

Trong khi đó, bộ đôi Trump - Vance có vẻ như không thu hút nhiều sự chú ý như đối thủ đảng Dân chủ. Hồi tháng 7, ông Trump cho rằng phó tổng thống, về khía cạnh bầu cử, không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Đến nay, ông và người liên danh chỉ xuất hiện cùng nhau tại 3 cuộc mít tinh. Dấu hiệu tích cực là ông Vance đã thực hiện cuộc phỏng vấn đầy đủ với Đài ABC trong chương trình lên sóng ngày 11.8.

Trả lời ABC News, thượng nghị sĩ Vance đề cập các quan điểm ủng hộ gia đình truyền thống, nhưng gây sốc khi ủng hộ trục xuất hàng loạt dân nhập cư bất hợp pháp, bắt đầu với con số 1 triệu người.