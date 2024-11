Tuần lễ du lịch, thương mại cấp vùng sắp diễn ra tại Cần Thơ

Du khách tham quan cầu Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

UBND TP.Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Tuần lễ du lịch, thương mại TP.HCM và các tỉnh thành ĐBSCL năm 2024. Tuần lễ cấp vùng này sẽ diễn ra các hoạt động chính tại TP.Cần Thơ, trung tâm ĐBSCL, từ ngày 29.11 đến 2.12 xoay quanh chủ đề "Tinh hoa miền sông nước".

Tuần lễ nhằm giới thiệu hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, du lịch đặc trưng của TP.HCM, TP.Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL. Tuần lễ tiếp tục kêu gọi đầu tư, liên kết hợp tác, phát triển sản phẩm đặc trưng, thu hút du khách trong nước và quốc tế; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1.8.2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tàu du lịch trên sông Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết, Tuần lễ du lịch, thương mại cấp vùng này sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh, thành; giới thiệu những tour, tuyến du lịch của địa phương và kết nối các tuyến du lịch đường sông từ TP.HCM- TP.Cần Thơ với các tỉnh ĐBSCL. Tuần lễ du lịch, thương mại năm 2024 sẽ giới thiệu đến doanh nghiệp đầu tư trong nước và nước ngoài tại TP.HCM tiếp cận các thông tin xúc tiến đầu tư vào những dự án du lịch, thương mại ở TP.Cần Thơ, các tỉnh ĐBSCL.

Nội dung, hình thức tổ chức những hoạt động của Tuần lễ du lịch, thương mại cấp vùng 2024 phải có sự gắn kết chặt chẽ, tạo thành chuỗi các hoạt động trong việc quảng bá, xúc tiến tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch của TP.Cần Thơ; đồng thời tạo ấn tượng tốt đẹp, sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư và du khách. Các hoạt động tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, có tính sáng tạo về nội dung, hình thức; phát huy nội lực, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để tổ chức những hoạt động; tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng trong tổ chức sự kiện.

Khách sạn Charmant Suites tọa lạc nơi trung tâm Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, Tuần lễ du lịch, thương mại cấp vùng năm 2024 sẽ có nhiều điểm nhấn. Theo đó, cơ quan chức năng tổ chức khảo sát các tuyến, điểm du lịch đường sông kết nối từ TP.HCM đến TP.Cần Thơ, các tỉnh ĐBSCL. Ban tổ chức dự kiến sáng 30.11 tại hội trường Khách sạn Charmant Suites (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) sẽ tổ chức lễ công bố tuyến du lịch đường sông kết nối TP.HCM, các tỉnh thành vùng ĐBSCL và tọa đàm định hướng phát triển những sản phẩm du lịch đường sông kết nối các tỉnh thành. Đại diện doanh nghiệp du lịch lữ hành, doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch đường thủy; sở ngành TP.HCM, TP.Cần Thơ, các tỉnh ĐBSCL, đại diện viện trường, nhà khoa học… cùng tham dự sự kiện quan trọng này.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Tuấn, trong khuôn khổ Tuần lễ du lịch, thương mại cấp vùng năm 2024, ban tổ chức triển khai không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương. Song song đó, các chương trình ca nhạc, trình diễn thời trang "Điểm hẹn Tây Đô"; giao lưu đờn ca tài tử Nam bộ TP.HCM, các tỉnh thành vùng ĐBSCL; liên hoan đàn, hát dân ca Nam bộ TP.Cần Thơ năm 2024; công bố bình chọn điểm đến du lịch hấp dẫn TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL; diễu hành du thuyền, tàu thuyền trên sông; diễu hành mô tô; diễu hành tàu trên sông hưởng ứng Ngày hội du lịch "Văn hóa chợ nổi Cái Răng" lần thứ VIII năm 2024; đua vỏ composite TP.Cần Thơ mở rộng, đua ghe ngo TP.Cần Thơ… sẽ là những điểm nhấn đặc sắc thu hút đông du khách trong ngoài nước theo dõi, cổ vũ.

Du khách đến với H.Phong Điền, TP.Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

"10 tháng qua, ngành du lịch TP.Cần Thơ đón 5.417.000 lượt du khách, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 88,8% kế hoạch năm 2024. Khách du lịch lưu trú 10 tháng 2.632.000 lượt, tăng 3% so cùng kỳ năm 2023, đạt 84,9% kế hoạch năm. Tổng doanh thu du lịch 10 tháng năm 2024 đạt 5.173 tỉ đồng, tăng 9% so cùng kỳ năm trước…", ông Nguyễn Minh Tuấn thông tin vui.