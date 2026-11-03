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    Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026

    Thụy Miên
    Thụy Miên

    Nhân kỷ niệm 50 năm hợp tác y tế song phương, Đại sứ quán Thụy Điển thông báo tổ chức Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026 trong 3 ngày tại Hà Nội, Bắc Ninh, TP.HCM.

    Tuần lễ Y tế Thụy Điển - Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

    Năm 2026 đánh dấu 50 năm hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển

    ảnh: đại sứ quán thụy điển

    Từ 16 -18.11, Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội, Bắc Ninh, TP.HCM, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo ngành y tế, bệnh viện, nhà nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học sự sống.

    Tuần lễ Y tế Thụy Điển - Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

    Ảnh chụp hoạt động của dự án y tế do Thụy Điển hỗ trợ tại các huyện phía bắc giai đoạn 1999-2001

    ảnh: đại sứ quán thụy điển

    Những nội dung thảo luận sẽ tập trung vào y tế số, y học chính xác, chăm sóc sức khỏe bền vững, hiện đại hóa bệnh viện, hợp tác nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực y tế.

    Chuỗi sự kiện là cơ hội nhìn lại chặng đường hợp tác chung và cùng thảo luận về cách những kinh nghiệm tích lũy trong quá khứ có thể góp phần định hình một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho các thế hệ tương lai.

    Tuần lễ Y tế Thụy Điển - Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

    Hội thảo Đổi mới Sáng tạo Y tế Việt Nam - Thụy Điển năm 2025

    ảnh: đại sứ quán thụy điển

    Trong 50 năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi Thụy Điển hỗ trợ xây dựng các bệnh viện lớn của Việt Nam, trong đó có việc khởi công Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tại Quảng Ninh năm 1976, kế tiếp là Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội.

    Tuần lễ Y tế Thụy Điển - Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

    Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi thăm Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

    ảnh: đại sứ quán thụy điển

    Theo Đại sứ quán Thụy Điển, năm 2026 là dịp hai nước cùng thảo luận có thể tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác lâu nay, nhằm đáp ứng những nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang thay đổi của Việt Nam.

    "Di sản lớn nhất của 50 năm hợp tác không chỉ nằm ở những công trình chúng ta đã xây dựng, mà còn ở tri thức, kỹ năng và các mối quan hệ vẫn đang tiếp tục được vun đắp và phát triển. Khi hệ thống y tế của Việt Nam không ngừng đổi mới, nhiệm vụ của chúng ta là phát huy nền tảng đó và tìm ra những giải pháp thiết thực để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, qua đó cải thiện cuộc sống của người dân", Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi cho biết.

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