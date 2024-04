Tuân thủ điều trị giúp giảm tử vong do suy tim

Tại lễ nhận giải thưởng, PGS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc BV Tim Hà Nội, cho biết chương trình "AHA - Quality Improvement - Get with the Guidelines" đã được thành lập bởi Hội Tim mạch Mỹ gần 20 năm nay với mục đích nâng cao thực hành điều trị theo khuyến cáo tại các BV; trong đó, quản lý bệnh nhân suy tim là một trong 5 chương trình nhánh.

PGS Nguyễn Sinh Hiền (thứ hai, từ phải qua) nhận chứng nhận giải thưởng Vàng - Gold Plus của Hội Tim mạch Mỹ trao tặng Liên Châu

Theo PGS Hiền, suy tim vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người bệnh. Chương trình quản lý bệnh nhân suy tim được thành lập năm 2017 tại BV Tim Hà Nội và đi vào quy trình sớm, hoàn thiện nhất cả nước, nhờ đó đã giúp cải thiện cũng như nâng cao chất lượng điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân suy tim mỗi năm. Các bệnh nhân được theo dõi sát sao, điều trị chuẩn theo khuyến cáo quốc tế. Các khuyến cáo này được đưa ra dựa trên bằng chứng đương thời để điều trị với mục đích cải thiện chất lượng chăm sóc và phù hợp với lợi ích của bệnh nhân. Nhiều khuyến cáo từ các hướng dẫn về bệnh suy tim trước đó đã được cập nhật với bằng chứng mới và các khuyến cáo mới đã được tạo ra. Chương trình quản lý suy tim giúp bệnh nhân suy tim được điều trị và quản lý toàn diện, tiếp cận những thông tin, phương pháp điều trị mới nhất để cải thiện kết quả điều trị, đáp ứng nhu cầu của người bệnh tốt hơn.

Các mục tiêu của chương trình quản lý suy tim của BV Tim Hà Nội nhằm giúp bệnh nhân: cải thiện triệu chứng; nâng cao chất lượng cuộc sống; giảm tình trạng nhập viện nhiều lần; giảm tỷ lệ tử vong; giảm chi phí điều trị; mang lại chế độ chăm sóc toàn diện, tối ưu cho người bệnh.

Theo BV Tim Hà Nội, trong số các bệnh nhân tham gia chương trình, tỷ lệ tuân thủ điều trị ở mức cao, từ 70% đến gần 90% (tùy phác đồ). Tuân thủ điều trị giúp người bệnh suy tim giảm các đợt cấp phải nhập viện, giảm nguy cơ tử vong.