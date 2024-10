Tuần tra đêm trên sông Cổ Chiên phát ghe gỗ 40 tấn hút trộm cát

Ngày 26.10, Công an xã An Phước (H.Mang Thít, Vĩnh Long) cho biết vừa bắt quả tang hai người đàn ông sử dụng ghe gỗ không số hiệu, gắn máy bơm công suất lớn để hút trộm cát trên sông Cổ Chiên.

Công an bắt quả tang ghe gỗ 40 tấn hút trộm cát trên sông Cổ Chiên Ảnh: Nam Long

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra trên sông, lực lượng Công an xã An Phước (H.Mang Thít) đã phát hiện, bắt quả tang hai người đàn ông sử dụng ghe gỗ làm phương tiện khai thác cát không phép trên sông Cổ Chiên, đoạn thuộc thủy phận ấp Phú Hòa, xã An Phước, H.Mang Thít.

Tại thời điểm bắt quả tang, hai người trên khai là Nguyễn Thanh Nhàn (40 tuổi, ở xã An Phước, H.Mang Thít) và Lê Phước Yên (50 tuổi, ở xã Long Hòa, H.Châu Thành, Trà Vinh). Chiếc ghe gỗ dùng làm phương tiện khai thác cát không phép không số hiệu, tải trọng 40 tấn, đã hút được khoảng 14,88 m3 cát.

Thời điểm kiểm tra, hai người này không xuất trình được các giấy tờ có liên quan và thừa nhận việc khai thác cát không phép.

Vụ hút trộm cát sông Cổ Chiên trên đang được Công an H.Mang Thít tiếp tục làm việc, để xử lý theo quy định của pháp luật.