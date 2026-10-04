Tuấn Trần ra sao sau danh xưng 'diễn viên nghìn tỉ'?

Sau loạt dự án như Mang mẹ đi bỏ, Làm giàu với ma 2 hay Báu vật trời cho, Tuấn Trần tiếp tục góp mặt trong tác phẩm On my way home. Ở lần hợp tác này, anh có dịp hội ngộ đạo diễn Mo Hong Jin và diễn viên Jung Il Woo. Trước đó, bộ 3 có dịp hợp tác trong trong dự án Mang mẹ đi bỏ, từng ra rạp vào tháng 8.2025 với doanh thu hơn 171 tỉ đồng.

Buổi khai máy nhận được sự quan tâm khi xác nhận màn tái hợp của đạo diễn Mo Hong Jin, diễn viên Tuấn Trần và tài tử Jung Il Woo Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về màn tái hợp này, đạo diễn Mo Hong Jin cho biết: “Sau thành công của Mang mẹ đi bỏ, áp lực lớn nhất của tôi không phải là việc phải làm một bộ phim phô trương hơn, mà là làm sao để tạo ra một câu chuyện đủ sức nặng và mới mẻ. On my way home là câu trả lời của chúng tôi. Lần trở lại này là lời hứa của cả ê kíp về một tác phẩm được đầu tư nghiêm túc từ kịch bản đến kỹ thuật sản xuất, nhằm mang lại cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh thực sự xứng đáng”.

Áp lực của Tuấn Trần

Về phần Tuấn Trần, thời gian qua anh gây chú ý với dự án phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Ở tuổi 34, anh được nhiều khán giả ưu ái gọi với danh xưng “diễn viên nghìn tỉ”. Với nam diễn viên, dù trân trọng sự yêu thương của mọi người nhưng anh không tránh khỏi những áp lực riêng. Do đó, khi nhận một vai diễn, anh quan niệm rằng nếu không chịu cố gắng hay làm mới bản thân thì dễ bị thụt lùi.

Tuấn Trần áp lực làm mới bản thân sau loạt dự án trước đó Ảnh: NSX

Riêng với dự án này, Tuấn Trần chia sẻ: “Áp lực từ con số 171 tỉ của tác phẩm trước chắc chắn là có, nhưng đó cũng là động lực rất lớn. Việc được tiếp tục đồng hành cùng đạo diễn Mo Hong Jin và anh Jung Il Woo cho tôi một sự an tâm tuyệt đối. Kịch bản lần này thực sự rất khốc liệt và quy mô lớn hơn rất nhiều”.

Tuấn Trần cho biết bản thân không muốn mang lại một hình ảnh quen thuộc cho người hâm mộ, mà quyết tâm lột xác để khán giả khi cầm tấm vé vào rạp sẽ cảm nhận được sự trưởng thành, tiến bộ rõ rệt trong nét diễn của mình. “Tôi cảm thấy vui và an tâm khi tất cả anh em trong ê kíp đều đồng lòng, cùng cố gắng để tạo ra một sản phẩm tốt nhất gửi đến khán giả tại Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi mong mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ bộ phim”, anh bộc bạch.

Sự xuất hiện của Jung Il Woo tại buổi lễ khai máy được nhiều người quan tâm. Anh chia sẻ: “Lần đầu tiên, tôi được tham gia Running Man Vietnam và giành chiến thắng. Bằng tinh thần và năng lượng tích cực đó, tôi sẽ hết sức mình để mang đến màn thể hiện diễn xuất thật tốt trong bộ phim lần này. Cá nhân tôi cảm thấy đây giống như cột mốc bắt đầu chính thức cho các hoạt động của mình tại Việt Nam vậy, nên tôi rất biết ơn”.

