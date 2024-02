Tuấn Trần tái xuất trong phim sinh tồn sau cơn sốt của 'Mai'

Teaser trailer của Móng vuốt bao trùm bởi bóng tối, nỗi khiếp sợ của con người và cơn cuồng nộ của ác thú ĐPCC

Hôm 23.2, teaser trailer của Móng vuốt chính thức được trình làng, hé lộ tạo hình ác thú trong phim và cuộc chiến căng thẳng giữa người với thú. Đoạn phim "nhá hàng" mở đầu với không khí tăm tối, heo hút trong một khu rừng rậm hoang vu, nơi chiếc xe dã ngoại của một nhóm bạn trẻ mắc kẹt lại một góc rừng. Giữa lúc xích mích, một thành viên tách ra khỏi đoàn và bỏ vào rừng sâu rồi ngay sau đó, cả nhóm đối mặt với cuộc rượt đuổi kinh hoàng của một con gấu khổng lồ. Loài vật hoang dã này lộ diện trước ống kính với thân hình to lớn, dữ tợn và sẵn sàng triệt hạ bất cứ mục tiêu nào trong tầm ngắm của nó. Ngay từ những giây đầu tiên, ác thú này đã chực chờ, rình mò quanh chiếc xe của nhóm, gieo rắc nỗi khiếp sợ cùng những đòn tấn công điên cuồng, hung tợn vào từng thành viên.



Vẫn mang màu sắc hồi hộp và rùng rợn như first look nhưng teaser trailer của Móng vuốt còn cho khán giả cái nhìn rõ nét hơn về tính cách của từng thành viên trong nhóm bạn. Trong đó, nổi bật là 2 nhân vật do Tuấn Trần và Thảo Tâm thủ vai. Ngay từ những giây đầu tiên, Thảo Tâm đã có một quyết định bốc đồng, mặc kệ sự ngăn cản của hội bạn, quyết liệt lao ra ngoài rồi sau đó phải trả giá bằng việc hoảng loạn, lẩn trốn trước sự truy lùng của con gấu hung hãn.

Tuấn Trần trầy trụa, bầm dập khi đóng những cảnh đối đầu ác thú ĐPCC

Cảnh nhân vật của nam diễn viên bị gấu kéo lê hung bạo là một trong những khoảnh khắc nổi bật trong teaser ĐPCC

Tuấn Trần lại gây chú ý với tạo hình bụi bặm, "dân chơi", khác hẳn với vẻ điển trai, lãng tử trong bộ phim Mai "khuynh đảo" phòng vé dịp tết vừa qua. Nhân vật của nam diễn viên buộc phải đối đầu với ác thú để tìm cách thoát thân nhưng hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm. Cuối cùng, anh bị con gấu khổng lồ kéo đi, để lại những tiếng kêu gào trong vô vọng. Dù thời lượng xuất hiện trong teaser trailer không nhiều nhưng vai diễn của nghệ sĩ 9X cho thấy anh đang nỗ lực đa dạng hình tượng trên màn ảnh và mang đến sự mới mẻ, thú vị khi thử sức với thể loại phim sinh tồn.

Ngoài ra, các nhân vật khác do Quốc Khánh, Rocker Nguyễn, Gi A Nguyễn thủ vai cũng có những phân đoạn đáng chú ý khi cùng nhau vật lộn với con ác thú trong rừng sâu. Cùng thu hút không kém là sự xuất hiện của Naomi và Ceri Thu Hà, ngoài những biểu cảm trong giây phút sinh tử, họ cũng là những ẩn số được "ém" lại để tạo những bất ngờ thú vị cho khán giả. Bên cạnh hội bạn thân 7 người, teaser còn có sự xuất hiện của hai nhân vật do Hồng Thanh và NSƯT Công Ninh đảm nhận, khiến cho những màn rượt đuổi, đối đầu giữa người và ác thú trong Móng vuốt thêm phần khó đoán.

Móng vuốt quy tụ dàn diễn viên trẻ và khai thác đề tài còn khá mới mẻ trong phim Việt ĐPCC

Nội dung của Móng vuốt lấy bối cảnh một chuyến dã ngoại vui vẻ trong rừng sâu của một nhóm bạn 7 người. Chẳng ai ngờ được chuyến đi "cứu vãn" tình bạn tổ chức đúng vào dịp tháng sinh nhật chung của cả nhóm ấy lại dẫn đến một kết cục bi thảm, nhớ đời. Ngoài con thú khát máu, các nhân vật còn phải đấu tranh với "con thú" bên trong lốt người, xua tan bóng tối trong tâm hồn mình, dẹp bỏ sự ích kỷ lẫn nỗi sợ hãi sang một bên để bảo vệ nhau.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn - nhà làm phim từng ghi dấu ấn với phim điện ảnh Bẫy rồng (2009) và Em chưa 18 (2017) và biên kịch Trần Khánh Hoàng (tham gia hàng loạt dự án điện ảnh: Em chưa 18, Nghề siêu dễ, Đất rừng phương Nam…) là hai tên tuổi đứng sau dự án lần này. Móng vuốt dự kiến khởi chiếu vào ngày 5.4.2024.