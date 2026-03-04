Từng bị đồn mâu thuẫn, Minh Hằng - Tóc Tiên giờ ra sao?

Tối 3.3, Minh Hằng ra mắt MV Hoa hồng ai vun trồng, đánh dấu màn trở lại đường đua âm nhạc năm 2026. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đây là lần đầu tiên cô bắt tay Tóc Tiên trong một dự án chính thức. Đáng chú ý, cả hai từng vướng đồn đoán "bằng mặt không bằng lòng" khi cùng tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. Tuy đã nhiều lần phủ nhận, mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ vẫn khiến công chúng quan tâm.

Mở đầu MV, Minh Hằng thực hiện cảnh treo mình lơ lửng trên những sợi dây quấn hoa hồng, tạo nên khung hình đậm chất điện ảnh, ẩn dụ cho người phụ nữ bị ràng buộc trong tình yêu độc hại ẢNH: NVCC

Ca khúc mang màu sắc pop hiện đại pha chất liệu ma mị, tiếp tục định hướng xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc lập mà Minh Hằng theo đuổi. Không chỉ dừng ở giai điệu bắt tai, sản phẩm còn gửi gắm thông điệp về việc học cách yêu và trân trọng chính mình như cách ta từng mong được người khác yêu thương, đồng thời lan tỏa tinh thần phụ nữ ủng hộ phụ nữ.

Chia sẻ về dự án, Minh Hằng cho biết cô đã ấp ủ ý tưởng kết hợp từ lâu. "Tôi ấp ủ điều này từ rất lâu nhưng nghĩ là một chuyện, tìm được ca khúc hợp với chất giọng của cả hai lại là câu chuyện khác. Tôi chia sẻ với DTAP nhưng không hề nói gì với Tiên bởi tôi muốn làm điều đó khi cầm trên tay một bản audio vừa ý. Trước khi ngỏ lời, tôi cho Tiên nghe ca khúc này trong một lần hai chị em gặp nhau trên máy bay khi đi diễn. Nghe xong, Tiên liền nhận lời ngay và rất hào hứng với sản phẩm âm nhạc kết hợp đầu tiên của hai chị em", cô nói.

Nữ ca sĩ cũng dành nhiều lời trân trọng cho bạn diễn: "Không phải tự nhiên mà Tóc Tiên giữ vững phong độ lẫn độ hot nhiều năm qua. Vì hợp tính nhau và đều theo đuổi tinh thần chuyên nghiệp, hai chị em dù thu âm hay quay hình đều rất ăn ý, không mất nhiều thời gian".

Minh Hằng và Tóc Tiên thể hiện sự đồng điệu nhưng vẫn giữ nét cá tính riêng trong lần đầu kết hợp ẢNH: NVCC

Về phía Tóc Tiên, cô thừa nhận sự tin tưởng dành cho đàn chị là lý do khiến mình tham gia dự án. "Trong công việc, chị Hằng là một người rất chỉn chu, kỹ tính và nguyên tắc nên tôi rất yên tâm khi làm việc cùng chị ấy", nữ ca sĩ chia sẻ.

Minh Hằng, Tóc Tiên gửi thông điệp đến chị em phụ nữ nhân dịp 8.3

Trong MV, hình ảnh người phụ nữ được ví như đóa hoa hồng rực rỡ nhưng dễ tổn thương nếu không được chăm sóc đúng cách. Câu chuyện xoay quanh một cô gái tưởng như sống trong tình yêu ngọt ngào, nhưng thực chất là sự kiểm soát và kìm hãm dưới danh nghĩa yêu thương. Thông qua đó, sản phẩm nhấn mạnh giá trị của việc yêu bản thân và tìm kiếm sự đồng hành tích cực.

Cặp nghệ sĩ hóa thân thành hai “đóa hoa” mạnh mẽ, vừa quyến rũ vừa bí ẩn, truyền tải thông điệp phụ nữ nên đứng cạnh nhau thay vì cạnh tranh ẢNH: NVCC

Minh Hằng bày tỏ quan điểm: "Phụ nữ không cần 'cạnh tranh' để thể hiện hay khẳng định giá trị bản thân bởi ai cũng là một cá thể độc nhất. Khi đứng cạnh nhau, mọi vết sẹo đều trở thành trang sức đẹp nhất của các chị em phụ nữ. Và mọi hành trình đơn độc sẽ cộng hưởng sức mạnh để cùng nhau tỏa sáng".

Âm nhạc của Hoa hồng ai vun trồng được xây dựng theo hướng tiết chế, chú trọng cảm xúc. Minh Hằng lựa chọn cách thể hiện vừa phải, trong khi Tóc Tiên mang đến màu sắc quyến rũ và bản lĩnh. Các đoạn rap được lồng ghép tạo điểm nhấn cho mạch cảm xúc.

Ra mắt vào dịp cận kề 8.3, màn kết hợp như một thông điệp yêu thương hai nghệ sĩ gửi đến phái đẹp nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ.