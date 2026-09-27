Từng dang dở giấc mơ học hành, sinh viên U60 được doanh nghiệp ngỏ lời tuyển dụng

Gặp anh Trương Chí Hiền vào một ngày gần cuối tháng 9.2026, điều gây ấn tượng không phải là mái tóc đã bạc nhiều, mà là vẻ nhanh nhẹn và nụ cười luôn thường trực trên gương mặt người đàn ông 51 tuổi.

Chiếc ba lô trên vai, sinh viên năm hai ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí bước qua sân Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM với dáng vẻ đang háo hức chuẩn bị cho tiết học mới. Ít ai biết rằng, để có được khoảnh khắc ấy, anh đã phải chờ hơn 30 năm.

Hơn 30 năm dang dở chuyện học hành

Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em ở Cà Mau, cuộc sống chỉ dựa vào nghề nông, điều kiện kinh tế khó khăn khiến việc học của anh Hiền phải dừng lại từ năm lớp 7. Khi bạn bè cùng trang lứa tiếp tục đến trường, anh bước vào đời rồi bắt đầu những năm tháng bươn chải kiếm sống bằng nhiều công việc khác nhau.

Hơn chục năm lên TP.HCM sống và làm việc, anh về quê lập gia đình vào năm 2007, có hai người con, cuộc sống của anh tiếp tục xoay quanh công việc, gia đình và chuyện mưu sinh. Nhưng ở đâu đó trong anh, khát khao được học chưa bao giờ dừng lại.

Yêu thích chế tạo máy, đặc biệt là những chi tiết công nghệ CNC, anh Hiền chọn ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ẢNH: THẢO NHÂN

Năm 2019, anh tìm hiểu về ngành học và dự định lên TP.HCM đi học. Thế nhưng dịch Covid-19 kéo dài khiến kế hoạch bị đình lại. Sau đó, những lo toan gia đình tiếp tục khiến giấc mơ ấy phải chờ thêm vài năm.

Đến năm 2025, khi công việc buôn bán tạp hóa của gia đình dần ổn định, hai người con đã vào THPT, anh Hiền một lần nữa nói với vợ con về mong muốn trở lại trường và được gia đình ủng hộ tuyệt đối. Với niềm yêu thích chế tạo máy, đặc biệt là những chi tiết công nghệ CNC, anh chọn ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí tại Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM.

Một mình lên TP.HCM, không người thân quen, anh đăng ký ở ký túc xá của trường. “Ban đầu cũng lo chứ. Mình lớn tuổi rồi, lên đây không quen ai, không biết ở đâu. Nhưng rồi cứ nghĩ mình thích học, mình muốn học nên tìm hiểu và chọn trường này”, anh nói.

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Giữa lớp học của tuổi đôi mươi

Trở lại giảng đường sau hơn 30 năm là trải nghiệm không dễ dàng. Anh Hiền kể, những ngày đầu học lý thuyết, anh thấy nhiều nội dung vượt quá khả năng của mình, có lúc chật vật để theo kịp bài giảng. Gần 2 năm qua, thay vì bỏ cuộc, anh tìm cách học nhiều hơn.

Trong các giờ thực hành tại Khoa Cơ khí, anh luôn chăm chú theo dõi từng bước hướng dẫn của giảng viên. Nếu không trùng lịch, anh còn chủ động xin học thực hành chung với lớp khác để có thêm thời gian làm quen với máy móc, thiết bị.

Thạc sĩ Nguyễn Khắc Huy, giảng viên Khoa Cơ khí, nhận xét anh Hiền là người rất kiên trì. Có những lúc chưa hoàn thành được bài trên lớp, anh vẫn về ký túc xá mày mò cho đến khi làm được. “Anh Hiền đúng như cái tên của anh, anh rất hiền. Đặc biệt, anh Hiền rất nỗ lực trong học tập. Tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của anh”, thạc sĩ Huy nói.

Thạc sĩ Huy cho biết không chỉ học tập chăm chỉ, anh Hiền còn tích cực tham gia các hoạt động của khoa, tư vấn tuyển sinh và các phong trào của trường.

Anh Hiền chăm chú theo dõi từng bước hướng dẫn của giảng viên ẢNH: YẾN THI

Điều đặc biệt hơn, giữa tập thể hơn 50 sinh viên phần lớn chỉ bằng tuổi con mình, anh Hiền được thầy cô và các bạn tin tưởng bầu làm lớp trưởng. Quản lý một lớp học mà phần lớn thành viên trẻ hơn mình hàng chục tuổi không phải chuyện dễ dàng. “Lúc đầu cũng khó. Nhưng sau một thời gian thì mình thích nghi được. Các bạn rất hòa đồng, dễ thương và hỗ trợ mình nhiều trong việc học”, anh Hiền cười.

Bạn Phạm Minh Trường kể rằng ban đầu mình thậm chí không nghĩ anh Hiền lớn tuổi. “Mình cứ nghĩ chú là một sinh viên có phong cách độc đáo, nhuộm tóc bạc bạc thôi”, Trường cười và nói rằng, sau một thời gian học cùng, Trường nhận ra sự khác biệt lớn nhất ở người bạn đặc biệt này không nằm ở tuổi tác, mà ở tinh thần học tập.

“Mình rất nể chú vì tinh thần ham học hỏi. Chú rất tích cực học tập, hỏi bài để hiểu sâu hơn kiến thức”, Trường chia sẻ.

Trên hành trình học tập ở tuổi đã ngoài 50, sức khỏe là trở ngại lớn nhất đối với anh Hiền. Có thời điểm vì áp lực trong kỳ thi kết thúc môn, anh quá căng thẳng và phải nhập viện. “Vừa qua tôi bị áp lực khi làm bài thi kết thúc môn, vì quá căng thẳng nên bị bệnh phải nằm viện một tháng. Nhưng giờ thì không sao, vẫn học tiếp được. Mình đam mê thì mình học được hết. Quyết tâm là sẽ học được”, anh cười nói.

Chính sự ủng hộ của gia đình là một trong những điều giúp anh Hiền có thêm động lực để tiếp tục ẢNH: YẾN THI

Xa vợ con để viết tiếp ước mơ, doanh nghiệp ngỏ lời tuyển dụng

Sinh viên 51 tuổi ấy còn là một người chồng, người cha đang tạm xa gia đình để theo đuổi việc học. Anh Hiền kể, trong năm học, vì lịch học dày, anh ít có điều kiện về Cà Mau. Chủ yếu những dịp nghỉ lễ anh mới tranh thủ trở về nhà. “Rất nhớ vợ, nhớ con. Lúc đó chỉ biết gọi điện thoại về hỏi thăm, để nhìn thấy vợ con. Năm nay, con gái lớn đã cuối cấp THPT, dự định năm sau sẽ lên TP.HCM học”, anh kể.

Chính sự ủng hộ của gia đình là một trong những điều giúp anh có thêm động lực để tiếp tục. Và nỗ lực ấy cũng được ghi nhận khi anh là một trong 22 sinh viên Khoa Cơ khí được nhận học bổng doanh nghiệp vào đầu năm học này.

Sau giờ học, anh Hiền thường đến thư viên để nghiên cứu tài liệu, tự học tiếng Anh, bài vở được anh ghi chép cẩn thận, chi tiết ẢNH: THẢO NHÂN - YẾN THI

Tại buổi trao học bổng vào sáng 25.9.2026, ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi (CVL), gặp gỡ, bắt chặt tay anh Hiền và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quyết tâm của anh.

Theo ông Lâm, câu chuyện của anh là một minh chứng cho tinh thần học tập suốt đời. “Học tập là suốt đời, nếu không học thì mãi mãi chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Học để phát triển bản thân, góp phần phát triển đất nước”, ông Lâm chia sẻ.

Ông cũng cho biết nếu anh Hiền đồng ý, doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận anh vào làm việc ngay từ thời điểm này.

Với anh Hiền, học tập ở tuổi 51 có lẽ không phải là câu chuyện bằng cấp mà đó là một hành trình từng dang dở, được tiếp tục bằng khát vọng học tập, bằng ý chí vượt qua những giới hạn của tuổi tác và bằng sự quyết tâm không bỏ cuộc.