Tùng Dương bật mí về live concert, lần hiếm hoi nhắc đến vợ kín tiếng

Ca sĩ Tùng Dương sẽ tổ chức live concert Bay về phía mặt trời tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 19.12. Đây là đêm nhạc đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của giọng ca Chiếc khăn Piêu.

Có gì trong concert kỷ niệm 25 năm ca hát của Tùng Dương?

Tùng Dương dành nhiều tâm huyết cho live concert kỷ niệm 25 năm ca hát Ảnh: NVCC

Theo kế hoạch, sân khấu chương trình có chiều ngang lên tới 90 m, với sự tham gia của gần 100 vũ công đương đại và khoảng 30 tiết mục âm nhạc, trong đó có nhiều hit ở các thể loại. Quy mô dàn dựng cho phép Tùng Dương cùng ê kíp phát triển những ý tưởng nghệ thuật trên một không gian rộng mở, kết hợp âm nhạc với múa đương đại, ánh sáng và hình ảnh, tạo nên nhiều lớp biểu đạt cho các phần trình diễn.

Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương luôn cho thấy tinh thần tìm tòi, không ngại thử thách bản thân. Trong hành trình ấy, tình yêu quê hương, đất nước là nguồn cảm hứng quan trọng có sức lay động đặc biệt, được anh gửi gắm qua nhiều tác phẩm. Giọng ca 8X khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần ấy trong live concert kỷ niệm 25 năm ca hát của mình.

Tùng Dương cho biết những ca khúc ngợi ca quê hương đất nước không chỉ thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ mà còn khơi dậy tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam. Với anh, âm nhạc còn có sức mạnh kết nối con người bằng những giá trị chung về lịch sử, văn hóa và cội nguồn. Bởi vậy, nam ca sĩ luôn trân trọng dòng tác phẩm này, đồng thời không ngừng nỗ lực tìm tòi cách thể hiện mới để những giai điệu về đất nước tiếp tục chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ngoài Phùng Khánh Linh và Grey D, Tùng Dương xác nhận Hòa Minzy là giọng ca tiếp theo góp mặt trong Bay về phía mặt trời. Cô sẽ xuất hiện trong chương nhạc Cội nguồn - Di sản, hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam.

Hòa Minzy là giọng ca tiếp theo được công bố góp mặt trong dự án mới của Tùng Dương Ảnh: NVCC

Cùng quê hương Bắc Ninh, cả Tùng Dương và Hòa Minzy đều có chung sự quan tâm dành cho văn hóa dân tộc, dù mỗi người lựa chọn một cách thể hiện khác nhau. Ngoài sự đồng điệu trong lựa chọn nghệ thuật, Hòa Minzy còn là người em, người đồng nghiệp thân thiết của Tùng Dương. Mối quan hệ gần gũi giữa hai nghệ sĩ góp thêm sự ấm áp cho màn hội ngộ sắp tới trên sân khấu.

Với Tùng Dương, việc mời các nghệ sĩ trẻ tham gia không đơn thuần nhằm tạo thêm sức hút cho đêm diễn. Sự hiện diện của họ còn mở ra cơ hội để âm nhạc của các thế hệ đối thoại với nhau, qua đó cho thấy sự tiếp nối không nhất thiết phải diễn ra bằng những cách thể hiện giống nhau. Những khác biệt về phong cách, trải nghiệm và tư duy sáng tạo có thể trở thành nguồn năng lượng để mỗi nghệ sĩ làm giàu thêm cho phần trình diễn của mình.

Tùng Dương tiết lộ về người bạn đời

Đồng hành cùng Tùng Dương trong chặng đường nghệ thuật nhiều năm qua và quá trình chuẩn bị live concert sắp tới là người bạn đời luôn âm thầm ủng hộ anh. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, bà xã hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng luôn là chỗ dựa tinh thần, cùng anh chia sẻ mọi áp lực trong công việc lẫn cuộc sống.

Sự thấu hiểu và đồng hành ấy giúp anh vững vàng theo đuổi con đường âm nhạc riêng, kiên trì với những lựa chọn nghệ thuật nhiều thử thách và không ngừng thử thách bản thân để tìm kiếm những giới hạn mới. Dù không xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu song “một nửa” vẫn là một phần quan trọng trong hành trình sáng tạo của Tùng Dương, tiếp thêm cho anh sự bình yên và động lực để toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình.