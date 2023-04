Tùng Dương mang hit 'Bên trên tầng lầu' biểu diễn trước hàng ngàn khán giả

Tùng Dương từng gây chú ý khi cover những ca khúc được giới trẻ yêu thích BTC

Ca sĩ Tùng Dương xác nhận sẽ góp mặt tại Lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen SoundFest 2023. Sự kiện diễn ra vào đầu tháng 5, tại quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt, Lâm Đồng). Đây là chương trình kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống với âm nhạc cổ điển phương Tây, dự kiến thu hút khoảng 50.000 người theo dõi trực tiếp.

Từng gây chú ý khi cover hàng loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích như Ngày chưa giông bão, Anh ơi ở lại… Tùng Dương tiếp tục mang đến sự mới mẻ tại Lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen SoundFest 2023. Nam ca sĩ tiết lộ đây là lần đầu tiên anh mang ca khúc Bên trên tầng lầu lên sân khấu biểu diễn. Được biết đây là bản hit của Tăng Duy Tân. Giọng ca sinh năm 1995 là em họ, từng có thời gian làm trợ lý và học hỏi nhiều điều từ Tùng Dương. Chính điều đó khiến nhiều người mong chờ phần trình diễn của giọng ca Con cò trong chương trình.

Mỹ Linh, Hà Nhi... là những nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện âm nhạc ở Đà Lạt BTC

Ngoài Tùng Dương, sự kiện âm nhạc ở Đà Lạt còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như Mỹ Linh, Sara Lưu… Họ kết hợp với dàn nhạc Bucharest Symphony Orchestra (nổi tiếng tại Romania) trong các ca khúc như Hello Việt Nam, Pirates of the caribbean, If we hold on together, Time to say goodbye, Sen hồng hư không… Đây là lần thứ hai dàn nhạc đặt chân đến Việt Nam biểu diễn, với mong muốn đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với khán giả.

Góp mặt trong chương trình, ca sĩ Trúc Nhân tái hiện những ca khúc đình đám như Có không giữ mất đừng tìm, Thật bất ngờ, Bốn chữ lắm… Hai nhóm nhạc Da LAB và Chillies chinh phục khán giả bằng Thanh xuân, Gác lại âu lo, Vùng ký ức…

Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, Dương Khắc Linh cho biết nhạc cổ điển vẫn là “món ăn” lạ đối với khán giả Việt. Anh hy vọng sẽ tạo ra những bản phối giúp mọi người cảm nhận được thể loại này. “Tôi mong muốn đưa âm nhạc cổ điển phương Tây hòa nhập với âm nhạc của Việt Nam, với nghệ sĩ Việt để trong từng màn biểu diễn, họ có thể mang đến cho khán giả những trải nghiệm đáng nhớ nhất”, anh nói.