Tùng Dương - Nguyễn Văn Chung chia sẻ tin vui

Ca sĩ Tùng Dương vui mừng thông báo ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai sẽ đồng hành cùng các hoạt động của phong trào Mỗi người dân một môn thể thao và chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh, nhằm duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần.

Trước đó, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã có công văn gửi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Tùng Dương, đề nghị cho phép sử dụng ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai cùng một số tác phẩm phù hợp để xây dựng các bài tập đồng diễn môn dân vũ thể thao, yoga, thể dục đồng diễn… phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe cộng đồng, khuyến khích mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên nhằm nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, xây dựng lối sống lành mạnh và tăng cường tinh thần đoàn kết.

Chia sẻ của Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung

Tùng Dương tự hào khi ca khúc về quê hương, đất nước được khán giả đón nhận. Với anh, đây là nguồn động lực lớn trong hành trình làm nghề Ảnh: NVCC

Đăng tải thông tin này trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ niềm vinh dự khi bài hát của mình và Tùng Dương được chọn trong chương trình vận động toàn dân rèn luyện thể thao. Anh nhắn nhủ: “Mọi người hãy cùng tập thể thao và nghe nhạc mình nhé”.

Khi chia sẻ với chúng tôi, Tùng Dương cho biết anh tự hào khi ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai đã được lựa chọn đồng hành cùng chương trình vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. “Đây không chỉ là niềm vui của riêng những người nghệ sĩ thực hiện ca khúc, mà còn là một cơ hội ý nghĩa để âm nhạc góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực và ý thức rèn luyện thể chất trong cộng đồng”, anh bày tỏ.

Nam ca sĩ nói thêm anh luôn tin rằng một cơ thể khỏe mạnh sẽ tạo nên một tinh thần mạnh mẽ, từ đó mỗi người có thể sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn và cùng nhau tạo nên một Việt Nam ngày càng tự tin, năng động và giàu khát vọng.

“Hy vọng ca khúc sẽ truyền thêm cảm hứng để mọi người, ở mọi lứa tuổi, cùng duy trì thói quen vận động mỗi ngày, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Hãy cùng nhau tập luyện, cùng nhau tiến về phía trước và cùng vươn vai Việt Nam”, nam ca sĩ nhắn nhủ.

Hình ảnh trong MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai của ca sĩ Tùng Dương Ảnh: NVCC

Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai đánh dấu màn bắt tay giữa ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, được ra mắt nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Tác phẩm góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước hiện đại, năng động, đang chuyển mình mạnh mẽ.

Ngay khi ra mắt, bài hát này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai vượt mốc 1 triệu lượt xem trong ngày đầu ra mắt, góp mặt trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Tính đến hiện tại, dự án của Tùng Dương đã vượt mốc 6,6 triệu lượt xem, cho thấy sự đón nhận của khán giả.

Sau nhiều dự án âm nhạc mang đậm dấu ấn sáng tạo và chiều sâu nghệ thuật, ca sĩ Tùng Dương cũng vừa giới thiệu MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?. Đây là một ca khúc chạm đến những trăn trở rất thật của con người hiện đại về giá trị bản thân, ước mơ, sự thành công và ý nghĩa của cuộc sống.