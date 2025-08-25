Tùng Dương tung 'phiên bản hoàn hảo nhất' cho 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình - sản phẩm âm nhạc thứ hai đánh dấu sự hợp tác giữa ca sĩ Tùng Dương và "nhạc sĩ tỉ view" Nguyễn Văn Chung vừa ra mắt báo giới sáng 25.8, trước khi chính thức phát hành trên kênh YouTube của Tùng Dương lúc 19 giờ 30 tối cùng ngày.

Bộ đôi Tùng Dương - Nguyễn Văn Chung trong lần kết hợp thứ hai Ảnh: Mạnh Nguyễn

MV gây ấn tượng với cốt truyện xúc động, khuôn hình đậm chất điện ảnh (đạo diễn Nguyễn Việt Dũng) cùng bản phối đậm chất sử thi mang âm hưởng epic rock dành riêng cho Tùng Dương của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng.

Mở đầu bằng lời nhạc hiệu quen thuộc: "Đây là Đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", lời Bác đọc Tuyên ngôn độc lập..., MV tạo một đường dẫn vừa lạ lẫm vừa thân quen trong một tứ chuyện đầy cảm xúc, có máu và nước mắt, chiến tranh và hòa bình, tình yêu và sinh ly tử biệt, chung và riêng, đau thương và hàn gắn...

"Một bài hát đặc biệt hay trong bối cảnh hiện nay như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, ngoài việc được lan tỏa bởi các nghệ sĩ trên sân khấu hay các bản audio, thì cũng nên có một MV để kết nối hình ảnh, câu chuyện từ chiến tranh đến hòa bình...", nam ca sĩ cho biết lý do anh dồn hết tâm huyết thực hiện MV kỳ công này.

Ca sĩ Tùng Dương cùng màn phất cờ của các sinh viên trường Đại học Thủy Lợi trong MV Ảnh: Mạnh Nguyễn

Có mặt tại buổi họp báo, "cha đẻ" của Viết tiếp câu chuyện hòa bình cho biết anh "vô cùng hạnh phúc trước phiên bản hoàn hảo nhất từ trước đến nay" của ca khúc "tỉ view" này.

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình như một đứa trẻ trên bước đường trưởng thành, ở mỗi giai đoạn lại có một người bạn đồng hành và đến phiên bản này thì Tùng Dương đã cho tôi thấy rằng "con tôi" xứng đáng có được một sự chăm bẵm như vậy, hoàn hảo đến vậy! Một MV quá đẹp, quá cảm xúc mà phải chờ tới Tùng Dương mới đủ thực lực và tâm huyết để đầu tư và thực hiện".

Diễn viên Lan Thy, đạo diễn Nguyễn Việt Dũng cùng bộ đôi "tỉ view" tại buổi họp báo Ảnh: Mạnh Nguyễn

Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình được Tùng Dương lần đầu tiên trình diễn trước 50.000 khán giả có mặt tại sân vận động Mỹ Đình trong "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10.8. Tiết mục ngay lập tức tạo được sức hút với bản phối mang âm hưởng rock sôi động. Màn trình diễn thu hút với biển đèn flash cùng hiệu ứng sân khấu trong concert đã được lồng khéo léo vào MV cùng những khuôn hình "tuyệt đối điện ảnh".

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, người "đo ni đóng giày" cho Tùng Dương với bản phối hết sức lôi cuốn này cho biết: "Bản phối riêng dành cho một chất giọng giàu sinh khí và "kịch tính" như Tùng Dương nhất thiết phải có sự căng tràn và săn chắc trong từng "thớ nhạc".

"Một bản phối trùng điệp, vạm vỡ, màu sắc đầy tươi sáng và rực rỡ. Với bản phối này, tôi đã được hát với tâm thế vô cùng thiêng liêng, hào sảng", Tùng Dương tâm đắc.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình được Tùng Dương thể hiện lần đầu tiên trong chương trình Tổ quốc trong tim tối 10.8 Ảnh: Tuấn Minh

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình mà Tùng Dương thể hiện có những điểm nhấn rất rõ ràng, mạnh mẽ, thể hiện đầy đủ từng ý tứ mà tôi gửi gắm trong ca từ như: Đại Việt, Hoàng Sa - Trường Sa là của chúng ta được nam ca sĩ nhấn mạnh một cách rất rõ ràng, rõ nét, in đậm khắc sâu và vang vọng trong tâm trí người nghe. Vì vậy, đây là phiên bản mà tôi thích và tự hào nhất", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài lòng.



Trước đó, bộ đôi 8X đã có cú bắt tay đầu tiên trong MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai. Trình làng dịp trung tuần tháng 8 vừa qua, MV chỉ sau 5 ngày ra mắt đã cán mốc 2 triệu lượt xem trên YouTube, 7 triệu lượt nghe và sử dụng âm thanh trên các nền tảng mạng xã hội và nhạc số (YouTube, TikTok, Spotify, Zing Mp3…) và dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.