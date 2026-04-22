Từng gánh nợ gia đình, 'Ngũ A Ka' Tô Hữu Bằng sống kín tiếng tuổi 53

Tô Hữu Bằng bước vào giới giải trí từ khi còn rất trẻ với vai trò thành viên nhóm Tiểu hổ đội (gồm Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long và Trần Chí Bằng). Thời điểm đó, anh không chỉ là thần tượng âm nhạc mà còn được xem là “con nhà người ta” với thành tích học tập nổi bật tại Đài Loan. Tuy nhiên, áp lực từ danh tiếng đến sớm cùng kỳ vọng của gia đình đã tạo gánh nặng đáng kể lên vai "Ngũ A Ka" Tô Hữu Bằng.

Biến cố ập đến khi cha của Tô Hữu Bằng kinh doanh thất bại, dẫn đến những khoản nợ khổng lồ, buộc nam nghệ sĩ phải trở thành trụ cột kinh tế chính của cả gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn với Sina về quá khứ, nam diễn viên nghẹn ngào: "Có những thời điểm, tôi cảm thấy mình không có quyền được lựa chọn. Việc kiếm tiền không còn là đam mê, mà là nghĩa vụ để giữ cho gia đình không sụp đổ. Tôi đã phải học cách trưởng thành trong sự lo âu, khi mà mỗi tờ hóa đơn nợ đều nặng nề hơn cả những kịch bản phim tôi cầm trên tay".

Tô Hữu Bằng ghi dấu ấn với vai Ngũ A Ka trong Hoàn Châu cách cách, trở thành thần tượng của nhiều thế hệ khán giả Ảnh: SINA

Tô Hữu Bằng kể lại: "Có những lúc kiệt sức trở về sau chuyến lưu diễn, tôi chỉ mong một cái ôm hay một câu hỏi: "Con có mệt không?". Nhưng thứ tôi nhận được lại là những câu hỏi về kế hoạch tương lai của các em. Sự mạnh mẽ của tôi vô tình khiến mọi người quên mất cảm xúc của tôi".

Tờ Tencent news cho biết giai đoạn đầu sự nghiệp, Tô Hữu Bằng phải làm việc với cường độ cao. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến định hướng nghề nghiệp và tâm lý của anh trong nhiều năm sau đó.

Tô Hữu Bằng sinh năm 1973, anh chính thức gia nhập làm giải trí Hoa Ngữ khi tham gia chương trình Thanh xuân đối kháng. Tên tuổi của Tô Hữu Bằng thực sự bùng nổ khi anh đảm nhận vai Ngũ A Ka trong bộ phim truyền hình đình đám Hoàn Châu cách cách. Vai diễn này giúp anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và mở ra sự nghiệp diễn xuất rực rỡ.

Tô Hữu Bằng chuyển hướng sang đạo diễn, nhà sản xuất để thoát khỏi hình tượng Ngũ A Ka Ảnh: SINA

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực ca hát và diễn xuất, "Ngũ A Ka" tiếp tục lấn sân sang sản xuất và đạo diễn. Năm 2010, anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Kim kê bách hoa với vai diễn trong phim Phong thanh. Tác phẩm điện ảnh đầu tay Tai trái do anh đạo diễn cũng nhận được nhiều sự chú ý khi chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên. Dù vậy, vài năm gần đây, Tô Hữu Bằng dần rút khỏi ánh đèn sân khấu. Anh không còn tham gia nhiều dự án phim ảnh hay sự kiện thương mại, thay vào đó dành thời gian cho đời sống cá nhân.



Quyết định sống độc thân của Tô Hữu Bằng ở tuổi 53

Ở tuổi ngoài 50, Tô Hữu Bằng vẫn chọn cuộc sống độc thân. Đây là chủ đề tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới Hoa ngữ với hàng loạt tin đồn về việc "kết hôn ngầm" với quản lý, song nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận tin đồn.

Theo Sina, việc chứng kiến những biến động trong gia đình từ sớm được cho là yếu tố khiến anh thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Một số quan điểm được Sina dẫn lại cho thấy nam diễn viên không xem hôn nhân là tiêu chí bắt buộc của hạnh phúc, thay vào đó ưu tiên sự ổn định cá nhân.

Hiện tại, Tô Hữu Bằng lựa chọn lối sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông. Anh dành thời gian cho các dự án nghệ thuật chọn lọc, đồng thời tham gia một số hoạt động mang tính cá nhân như nghiên cứu Phật học và thiện nguyện.