Từng nghĩ cả đời không được mặc áo cưới, nay nhiều cặp đôi vỡ òa hạnh phúc

Từng nghĩ cả đời sẽ không được mặc áo cưới

Trong bộ áo dài cưới, chị Thào Thị Duyên (31 tuổi, quê Hà Giang) rạng rỡ sánh bước bên chồng là anh Phạm Văn Nị (27 tuổi, quê An Giang) và cậu con trai 3 tuổi. Giữa không khí rộn ràng của lễ cưới tập thể tại TP.HCM hôm nay (15.10), đôi vợ chồng trẻ không giấu được niềm xúc động khi cuối cùng cũng có một đám cưới đúng nghĩa.

Các cặp đôi rạng rỡ trong ngày cưới ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chị Duyên rời quê vào miền Nam mưu sinh rồi gặp gỡ anh Nị. Họ đem lòng yêu thương nhau và đã có 4 năm gắn bó. Dẫu đã có một mái ấm nhỏ, chuyện tổ chức đám cưới vẫn là điều cả hai luôn mong chờ.

"Vợ chồng mình đã mơ về một đám cưới từ lâu lắm rồi. Nhưng mình ở Hà Giang, chồng ở An Giang, hai gia đình cách xa nhau, điều kiện kinh tế lại khó khăn nên việc tổ chức đám cưới là điều quá xa xỉ", chị Duyên tâm sự.

Có những ước mơ tưởng chừng rất đỗi bình thường với người này, nhưng lại là điều xa vời với người khác. Với chị Duyên, đó đơn giản là một lần được mặc áo cưới, được cùng chồng bước vào lễ đường. "Mình từng nghĩ sẽ không bao giờ được mặc áo cưới, nhưng hôm nay điều đó đã xảy ra rồi. Mình thấy rất hạnh phúc", chị nói.

Gia đình nhỏ của Nị và Duyên ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ngồi cạnh vợ, anh Nị không kìm được những giọt nước mắt. Nhìn người phụ nữ đã cùng mình trải qua những tháng ngày khó khăn trong bộ áo dài cưới, anh nghẹn ngào: "Từ ngày quen biết vợ, mình đã mơ về một đám cưới. Thế nhưng, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên mình chưa làm được điều đó cho vợ. Hôm nay nhìn vợ xinh đẹp trong bộ áo dài cưới, mình thấy hạnh phúc lắm".

Các cặp vợ chồng trao nhẫn cưới cho nhau trong lễ cưới tập thể ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ riêng vợ chồng chị Duyên, trong số 52 cặp đôi tham dự lễ cưới tập thể hôm nay, có những người đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả chục năm. Họ không thiếu tình yêu, chỉ là giữa bộn bề cơm áo, ước mơ về một đám cưới đành nhường chỗ cho những lo toan thường nhật.

Khi ước mơ về một đám cưới thành hiện thực

Gặp nhau khi cùng làm công nhân tại khu công nghiệp, hiện chị Nguyễn Thị Hà (30 tuổi, quê Thanh Hóa) và chồng đã có 10 năm đồng hành, họ đã có với nhau 2 người con. Thế nhưng, suốt ngần ấy năm, họ chưa một lần được nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Sau nhiều năm bên nhau, hiện tại nhiều cặp vợ chồng mới có một đám cưới đúng nghĩa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không phải chưa từng lên kế hoạch, vợ chồng chị Hà đã nhiều lần chắt chiu, dành dụm tiền để tổ chức đám cưới. Nhưng rồi con ốm, những khoản chi bất ngờ lại xuất hiện, số tiền dành cho ngày vui cứ thế phải dùng vào những việc cấp thiết hơn.

"Rất nhiều lần hai đứa dành dụm tiền để tổ chức một lễ cưới, nhưng rồi con ốm đau, có những việc ngoài ý muốn nên phải ưu tiên trước. Vì vậy, ước mơ về một đám cưới cứ thế bị đẩy lùi", chị Hà kể.

Mười năm bên nhau, hai đứa con ngày một lớn dần, còn đám cưới của ba mẹ vẫn chỉ là lời hẹn. Bởi vậy, khi được khoác áo dài cưới, tay trong tay cùng chồng trao nhẫn, chị Hà không giấu được niềm hạnh phúc: "Cảm xúc như vỡ òa. Hôm nay là một ngày rất ý nghĩa đối với vợ chồng mình".

Vợ chồng anh Thuần và chị Yến chụp ảnh kỷ niệm bên khung ảnh cưới của họ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Niềm vui ấy cũng hiện rõ trên gương mặt Lê Thị Bảo Yến (28 tuổi, ngụ TP.HCM). Trước ngày cưới, Yến cho biết hồi hộp đến mức không ngủ được. "Được mặc váy cưới là ước mơ của mình từ rất lâu rồi. Cuối cùng hôm nay cũng đã thành hiện thực", Yến vui mừng nói.

Chồng Yến là anh Nguyễn Phan Chánh Thuần (31 tuổi), anh kể hai người tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc sinh nhật bạn. Nhờ lần gặp gỡ định mệnh ấy mà hiện tại cả hai đang cùng nhau vun vén cho gia đình nhỏ. "Nếu không có lễ cưới tập thể này thì không biết đến bao giờ hai vợ chồng mới được làm đám cưới", anh Thuần bộc bạch.

Nghi thức rót rượu vang trong lễ cưới ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chương trình "Lễ cưới tập thể" năm 2026 do Liên đoàn Lao động TP.HCM, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM phối hợp tổ chức; Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố thực hiện, dành cho 52 cặp đôi công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Giữa 52 đôi uyên ương, mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng cùng chung niềm hạnh phúc khi ước mơ bấy lâu trở thành hiện thực. Với họ, đám cưới hôm nay không phải điểm bắt đầu của tình yêu, mà là một dấu mốc đẹp sau những năm tháng cùng nhau vượt qua khó khăn. Có những chiếc nhẫn cưới được trao muộn, nhưng tình nghĩa vợ chồng đã được vun đắp từ rất lâu.