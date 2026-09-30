Từng nghĩ mình chưa đủ nổi bật, nữ sinh từng bước chinh phục 'Sao tháng giêng'

Trong quá trình học tập, Uyên nhận ra ngành xã hội học không chỉ cung cấp kiến thức trên giảng đường mà còn giúp bản thân hiểu hơn về con người, các mối quan hệ xã hội và những vấn đề trong cộng đồng. Khi tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, Uyên có cơ hội vận dụng những điều đã học vào thực tế, từ đó xác định định hướng công việc gắn với con người và cộng đồng sau khi tốt nghiệp.

Trong 4 năm đại học, Uyên từng giữ nhiều vị trí như Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Phó chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Hiện Uyên đang giữ vị trí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP.Hà Nội.

Thu Uyên đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2025 của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội ẢNH: NVCC

Bên cạnh hoạt động tại trường, Uyên còn tham gia các chiến dịch Đông ấm, Xuân tình nguyện và Mùa hè xanh tại nhiều địa phương như: Lào Cai, Sơn La,... Tham gia nhiều hoạt động nhưng vẫn duy trì kết quả học tập, Uyên cho biết bản thân không có bí quyết đặc biệt, chủ yếu cố gắng sắp xếp công việc, hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng trước và tranh thủ thời gian trống để học.

Thu Uyên tham gia các chiến dịch tình nguyện viên tại nhiều địa phương vùng cao ẢNH: NVCC

"Mình không đặt mục tiêu phải vừa học thật xuất sắc vừa tham gia thật nhiều hoạt động. Với mình, quan trọng là hoàn thành tốt việc học và có trách nhiệm với những công việc mình đã nhận", Uyên chia sẻ.

Uyên từng nghĩ "Sao tháng giêng" là một danh hiệu lớn, dành cho những người thật sự xuất sắc nên lo bản thân chưa đủ nổi bật để đăng ký.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Thu Uyên từng bước chinh phục danh hiệu "Sao tháng giêng" năm 2025 ẢNH: NVCC

Sau đó, Uyên nhận ra nếu không thử sức, bản thân sẽ không biết mình có thể đi được đến đâu. Uyên tìm hiểu kỹ hơn về các tiêu chí và nhìn lại những gì đã làm trong suốt những năm đại học rồi quyết định nộp hồ sơ.

Khi đạt danh hiệu "Sao tháng giêng" năm 2025, Uyên bất ngờ và vui mừng. Kết quả này là sự ghi nhận cho quá trình học tập, hoạt động phong trào và những chuyến tình nguyện. "Mình rất biết ơn thầy cô, anh chị và bạn bè đã đồng hành, hỗ trợ mình trong suốt chặng đường qua", Uyên nói.

Ngày 4.3.2026, Uyên được kết nạp Đảng. Với Uyên, đây là một dấu mốc quan trọng, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm trong chặng đường phía trước.

Ngoài danh hiệu "Sao tháng giêng", Uyên còn nhận bằng khen của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Hội Sinh viên TP.Hà Nội...

Bên cạnh việc học tập, Thu Uyên còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội ẢNH: NVCC

Với Uyên, những kết quả này là dấu mốc để nhìn lại hành trình 4 năm đại học, từ những ngày chuẩn bị chương trình đến các chuyến tình nguyện xa nhà. Quan trọng hơn, Uyên có thêm kinh nghiệm làm việc với tập thể, tổ chức hoạt động và kết nối những người trẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Uyên mong muốn vận dụng kiến thức xã hội học cùng kinh nghiệm tích lũy từ hoạt động Đoàn - Hội vào công việc. Hiện Uyên đang tìm kiếm cơ hội phù hợp với thế mạnh về tổ chức, kết nối và triển khai hoạt động, đặc biệt trong những lĩnh vực liên quan đến môi trường, văn hóa và con người.

Anh Tô Trung Hiếu, Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết: "Theo dõi hành trình của Uyên từ khi còn là sinh viên năm nhất đến nay, cá nhân mình cảm thấy rất tự hào khi chứng kiến em từng bước trưởng thành và đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Ngay từ năm nhất, mình đã nhận thấy Uyên có nhiều tiềm năng và tố chất phù hợp với công tác Đoàn - Hội, đặc biệt là khả năng tổ chức, dẫn dắt và kết nối tập thể".

Anh Hiếu kỳ vọng Uyên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và khả năng tổ chức, dẫn dắt tập thể trong chặng đường sắp tới. Những trải nghiệm trong môi trường đại học đã giúp Uyên tích lũy được nhiều kỹ năng, bản lĩnh và kinh nghiệm thực tiễn; đây sẽ là nền tảng quan trọng để Uyên tiếp tục phát triển trong học tập, công việc cũng như các hoạt động xã hội.