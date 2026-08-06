Sau gần một năm thi công, rạch Đá Đỏ (P.An Khánh, TP.HCM) đang dần thay đổi diện mạo. Trên công trường những ngày này, các tổ thi công vẫn tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp tiến độ đưa dự án dự kiến về đích vào cuối năm 2026.

Nhiều đoạn bờ kè đã thành hình, lòng rạch được nạo vét, dòng chảy dần thông thoáng hơn. Công nhân đồng loạt triển khai các hạng mục xây tường chắn, lắp đặt hệ thống thoát nước, hoàn thiện vỉa hè và cảnh quan hai bên bờ.

Nhiều đoạn bờ kè đã thành hình, lòng rạch được nạo vét, dòng chảy dần thông thoáng hơn ẢNH: CÔNG KHỞI

Từng phải “bịt mũi, nín thở” khi đi qua, người dân mong chờ ngày rạch Đá Đỏ hồi sinh ra sao?

Theo nhiều người dân quanh khu vực, rạch Đá Đỏ từng là nỗi ám ảnh suốt nhiều năm. Dòng nước ô nhiễm, mùi hôi thường xuyên bốc lên không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn làm mất mỹ quan đô thị, nhất là khi khu vực này ngày càng đông dân cư và lượng người qua lại lớn nhờ tuyến Metro số 1.

Vì vậy, việc dòng rạch được cải tạo không chỉ được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, giảm ô nhiễm, mà còn góp phần tạo nên một không gian xanh, sạch, đẹp hơn cho người dân và hành khách qua khu vực.

Các tổ thi công vẫn tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp tiến độ đưa dự án dự kiến về đích vào cuối năm 2026 ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo thiết kế, dự án cải tạo rạch Đá Đỏ có tổng mức đầu tư hơn 86 tỉ đồng, gồm các hạng mục nạo vét khoảng 1,7 km lòng rạch, xây dựng hệ thống kè, lắp đặt cống thoát nước, kết hợp chỉnh trang cảnh quan với đường dạo bộ, cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Đến nay, công trình đã đạt khoảng 80% khối lượng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Sự thay đổi từng ngày của dòng rạch cũng mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho người dân sinh sống quanh khu vực. Không chỉ kỳ vọng môi trường sạch hơn, giảm ngập, nhiều người còn mong nơi đây sẽ trở thành một không gian công cộng xanh, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực dọc hành lang Metro số 1.