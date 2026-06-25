Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh nhà cửa san sát, hạ tầng xuống cấp và môi trường còn nhiều bất cập, khu vực bờ bắc kênh Đôi đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Từ những ngày đầu tháng 6.2026, những đoạn bờ kè đầu tiên của dự án chỉnh trang hơn 7.300 tỉ đồng đã xuất hiện

Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng khoảng 4,3 km bờ kè dọc bờ bắc kênh Đôi, kết hợp nạo vét một phần lòng kênh nhằm tăng khả năng thoát nước, cải thiện môi trường, giảm ô nhiễm và chỉnh trang cảnh quan đô thị. Song song đó, các tuyến đường dọc kênh như Nguyễn Duy và Hoài Thanh cũng sẽ được mở rộng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và tăng cường kết nối trong khu vực.

Người dân ven kênh Đôi chờ đợi điều gì khi dự án 7.300 tỉ đồng dần thành hình?

Đối với người dân sinh sống nhiều năm dọc tuyến kênh Đôi, những thay đổi không chỉ mang ý nghĩa về mặt hạ tầng. Nhiều hộ dân cho biết kỳ vọng khi dự án hoàn thành, khu vực này sẽ có thêm những tuyến đường ven kênh rộng rãi, thông thoáng, nhiều cây xanh và không gian công cộng.

Những đoạn bờ kè đầu tiên của dự án chỉnh trang hơn 7.300 tỉ đồng đã xuất hiện ẢNH: SẦM ÁNH

Nhà thầu triển khai thi công các hạng mục của dự án chỉnh trang bờ Bắc Kênh Đôi ẢNH: SẦM ÁNH

Trước đó, sau khi rời căn nhà cũ ven kênh để chuyển đến khu tái định cư tại số 2225 đường Phạm Thế Hiển, nhiều hộ dân từng bước thích nghi với cuộc sống mới. Từ những băn khoăn ban đầu, không ít người cho biết họ đã cảm nhận được sự thuận tiện, an toàn và ổn định khi sinh sống trong các căn hộ chung cư.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết công trình được chia thành 3 gói thầu xây lắp. Trong đó, gói thầu số 3 đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu và dự kiến hoàn thành vào tháng 8.2026. Gói thầu số 2 dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2026, còn gói thầu số 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2026.

Để đảm bảo tiến độ, chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ các khó khăn liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tại phường Phú Định và phường Chánh Hưng đẩy nhanh việc thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công. Bên cạnh đó, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cũng đang được phối hợp thực hiện giữa các đơn vị quản lý chuyên ngành và ban quản lý dự án địa phương nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.