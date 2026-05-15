TP.HCM đang làm gì để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng rạch Xuyên Tâm?

Từng căn nhà ven rạch Xuyên Tâm lần lượt được tháo dỡ, nhường chỗ cho một dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn của TP.HCM.

Sau nhiều năm chờ đợi, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh, cùng kỳ vọng về một dòng rạch sạch hơn, thông thoáng hơn giữa khu dân cư đông đúc.

Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của TP.HCM, với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng, nhằm cải tạo toàn tuyến rạch Xuyên Tâm dài gần 9 km, kết nối từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật ẢNH: SẦM ÁNH

Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 14.5.2026, đại diện chính quyền các địa phương cho biết công tác giải phóng mặt bằng đang được tăng tốc để đảm bảo tiến độ chung của dự án. Riêng tại phường Gia Định, địa phương có 869 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 263 trường hợp giải tỏa một phần và 606 trường hợp giải tỏa toàn phần. Tính đến ngày 13.5.2026, địa phương đã bàn giao được 615 mặt bằng, đạt tỷ lệ 70,7%.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị, UBND phường Gia Định cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, đảm bảo mục tiêu người dân sớm bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của thành phố.

Trong khi đó, P.Bình Lợi Trung hiện đã tiếp nhận bàn giao 221 trên tổng số 311 trường hợp bị ảnh hưởng, đạt tỷ lệ 71,6%. Địa phương cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên công tác vận động, thuyết phục người dân, xem đây là công trình trọng điểm góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực ven rạch.

Sau nhiều năm trì hoãn, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang dần chuyển động rõ nét bằng những mặt bằng đầu tiên được bàn giao. Khi những căn nhà cũ ven rạch lần lượt được tháo dỡ, đó không chỉ là quá trình di dời của hàng ngàn hộ dân, mà còn là bước khởi đầu cho kỳ vọng về một không gian sống sạch hơn, thông thoáng hơn giữa lòng TP.HCM.