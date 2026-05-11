Người dân ven rạch Xuyên Tâm tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng hướng tới diện mạo mới
Video Đời sống

Người dân ven rạch Xuyên Tâm tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng hướng tới diện mạo mới

Sầm Ánh
11/05/2026 08:41 GMT+7

Những khoảng đất trống dần xuất hiện dọc rạch Xuyên Tâm khi nhiều hộ dân di dời, bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo tuyến rạch ô nhiễm kéo dài nhiều năm qua. Không ít người dân cho biết, dù phải rời nơi ở gắn bó lâu năm, họ vẫn kỳ vọng khu vực sẽ sớm thay đổi diện mạo theo hướng xanh, sạch và khang trang hơn.

Dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, P.Gia Định, TP.HCM, nhiều căn nhà ven rạch đã được tháo dỡ, để lộ những khoảng đất trống nối tiếp nhau.

Máy xúc, phương tiện cơ giới cùng nhiều công nhân khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, cho thấy tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang được đẩy nhanh.

Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của TP.HCM, với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng, nhằm cải tạo toàn tuyến rạch Xuyên Tâm dài gần 9 km, kết nối từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật.

Sau nhiều năm sống cạnh dòng rạch ô nhiễm, chật hẹp, nhiều hộ dân kỳ vọng khu vực sẽ được chỉnh trang sạch đẹp, thông thoáng hơn trong tương lai.

Người dân ven rạch Xuyên Tâm tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng hướng tới - Ảnh 1.

Người dân ven rạch Xuyên Tâm khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, sớm bàn giao mặt bằng

ẢNH: SẦM ÁNH

Tại khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa, nhiều hộ dân đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng

ẢNH: SẦM ÁNH

Không riêng khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa, tại hẻm 125 đường Bùi Đình Túy, P.Bình Thạnh, nhiều hộ dân cũng đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, trong khi một số gia đình khác đang tất bật thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới.

Ông Hồ Hoàng Phi Hùng là một trong những hộ dân sớm bàn giao nhà phục vụ dự án. Căn nhà rộng hơn 40 mét vuông, nơi 9 thành viên trong gia đình ông sinh sống suốt nhiều năm qua, nay đã được tháo dỡ để nhường chỗ cho công trình cải tạo rạch. Sau khi nhận bồi thường, gia đình ông chuyển sang nơi ở mới tại khu vực khác và từng bước ổn định cuộc sống.

Dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, P.Gia Định, TP.HCM, nhiều căn nhà ven rạch đã được tháo dỡ, để lộ những khoảng đất trống nối tiếp nhau

ẢNH: SẦM ÁNH

Hiện nay, Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TP.HCM đã tiếp nhận hơn 1.070 mặt bằng, đạt khoảng 49% khối lượng cần bàn giao. Tuy nhiên, nhiều khu vực hiện vẫn chưa được bàn giao liền mạch, khiến việc triển khai thi công đồng bộ gặp không ít khó khăn, nhất là tại các gói thầu trọng điểm dọc tuyến rạch.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đi qua 4 phường gồm P.An Nhơn, P.Bình Lợi Trung, P.Gia Định và P.Bình Thạnh, ảnh hưởng hơn 2.190 trường hợp, trong đó có gần 1.300 hộ thuộc diện giải tỏa toàn phần. Thành phố hiện đang đẩy nhanh công tác bồi thường, di dời và giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án. Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 6.2026 để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào quý III.2028.

Khi những căn nhà ven rạch dần được tháo dỡ, đó không chỉ là sự thay đổi của một khu dân cư cũ, mà còn là bước khởi đầu cho quá trình chỉnh trang một trong những tuyến rạch ô nhiễm kéo dài nhiều năm ở TP.HCM. Sau nhiều lần trì hoãn, dự án rạch Xuyên Tâm đang dần hiện rõ bằng những mặt bằng đầu tiên được bàn giao và kỳ vọng về một không gian đô thị xanh, sạch hơn trong tương lai.

