Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Tin hay y tế

Từng sinh mổ có thể sinh thường không?

Ngọc Chi
Ngọc Chi
29/11/2025 10:10 GMT+7

'Em từng sinh mổ bé đầu cách đây hơn 3 năm, giờ mang thai lần 2, bác sĩ bảo có thể sinh thường được. Không biết trong trường hợp như em thì có nên cố gắng sinh thường không ạ?'. (Ngọc Hân, 32 tuổi, ở TP.Huế).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Ánh Tuyết, Phó khoa Sản phụ, Bệnh viện Phương Nam (thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) trả lời, sanh ngã âm đạo sau mổ lấy thai là phương pháp cho phép sản phụ từng mổ lấy thai một lần được thử chuyển dạ và sinh thường. Đây là lựa chọn an toàn, được áp dụng rộng rãi trên thế giới và tại nhiều bệnh viện sản phụ khoa lớn ở Việt Nam nếu thai phụ có chỉ định thích hợp. Mục tiêu của phương pháp sinh thường sau mổ lấy thai là giảm nguy cơ biến chứng phẫu thuật, rút ngắn thời gian hồi phục và bảo tồn tử cung.

Tuy nhiên, thai phụ không nên thử sanh ngã âm đạo nếu có các yếu tố nguy cơ như vết mổ tử cung dọc thân hoặc không rõ loại vết mổ, tiền sử vỡ tử cung, đã từng mổ lấy thai từ 2 lần trở lên, có chỉ định mổ tuyệt đối trong lần mang thai này (như nhau tiền đạo trung tâm, ngôi bất thường, khung chậu hẹp…), khoảng cách giữa 2 lần mang thai dưới 18 tháng hoặc không có điều kiện theo dõi và phẫu thuật khẩn khi cần.

Đánh giá theo thang điểm để lựa chọn có sinh thường sau mổ

Để tiên lượng khả năng thành công, bác sĩ sử dụng thang điểm Flamm, đánh giá các yếu tố như tuổi mẹ, tiền sử sinh thường, lý do mổ lấy thai lần trước, độ xóa và mở cổ tử cung khi nhập viện.

Tổng điểm từ 5 trở lên cho thấy khả năng sanh thường thành công cao, trong khi dưới 3 điểm thường được khuyến nghị mổ lại. Sinh thường sau mổ lấy thai chỉ nên thực hiện ở cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện theo dõi chuyển dạ liên tục, cùng ê kíp phẫu thuật, gây mê, hồi sức sẵn sàng can thiệp trong vòng 30 phút nếu có biến chứng. Bác sĩ theo dõi cần có kinh nghiệm và thai phụ phải hiểu rõ lợi ích, nguy cơ.

So với mổ lại, sanh ngã âm đạo giúp phục hồi nhanh, ít đau sau sinh, giảm nguy cơ mất máu, nhiễm trùng, tổn thương cơ quan lân cận và biến chứng ở những lần mang thai sau; đồng thời giúp thai nhi dễ thích nghi hơn sau sinh. Dù vậy, phương pháp này vẫn tiềm ẩn nguy cơ nứt hoặc vỡ sẹo mổ cũ (tỷ lệ 0,5-1%) và có thể phải chuyển mổ cấp cứu khi chuyển dạ không tiến triển, vì vậy việc theo dõi sát và xử trí kịp thời là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Từng sinh mổ có thể sinh thường không? - Ảnh 1.

Thai phụ từng mổ lấy thai 1 lần hoàn toàn có thể được xem xét thử sanh ngã âm đạo nếu không có chống chỉ định

ẢNH: P.C

Thai phụ từng mổ lấy thai 1 lần hoàn toàn có thể được xem xét thử sanh ngã âm đạo nếu không có chống chỉ định, đạt điểm Flamm đủ cao và được theo dõi trong điều kiện y tế phù hợp. Quyết định cuối cùng sẽ dựa trên kết quả khám lâm sàng, siêu âm đánh giá sẹo mổ cũ, thăm khám cổ tử cung và hội chẩn chuyên môn giữa các bác sĩ.

Trong quá trình tư vấn, bác sĩ sẽ giải thích kỹ lưỡng để thai phụ và gia đình hiểu rõ lợi ích, nguy cơ, từ đó đưa ra lựa chọn an toàn và phù hợp nhất. Với những trường hợp đã mổ lấy thai cách đây khoảng 3 năm và không có chống chỉ định nào khác, sản phụ nên đến khám và tư vấn tại bệnh viện sản có khả năng thực hiện sinh thường sau mổ để được đánh giá cụ thể theo thang điểm Flamm.

Một lưu ý quan trọng là quy trình thử sanh ngã âm đạo chỉ nên thực hiện ở cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện theo dõi và xử trí cấp cứu, tuyệt đối không nên tự ý chuyển viện khi chuyển dạ đã tiến triển nhằm tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và con.

Từng sinh mổ có thể sinh thường không? - Ảnh 2.

Tin liên quan

Bụng gò cứng ở tuần 32: Gò sinh lý hay cảnh báo dọa sinh non?

Bụng gò cứng ở tuần 32: Gò sinh lý hay cảnh báo dọa sinh non?

'Em đang mang thai tuần 32, dạo gần đây hay thấy bụng gò cứng, kèm đau âm ỉ vùng lưng. Bác sĩ cho em hỏi dấu hiệu nào cần nhập viện ngay để phòng sinh non ạ?'. (Thanh Vy, 32 tuổi, ở TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

Sinh thường Chuyển dạ thai phụ Mổ lấy thai sinh mổ Phòng mạch online - Tin hay y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận