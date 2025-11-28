Bụng gò cứng ở tuần 32: Gò sinh lý hay cảnh báo dọa sinh non?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Bảo Trân, Phó khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Phương Nam giải đáp, ở giai đoạn thai 32 tuần, việc cảm thấy bụng thỉnh thoảng gò cứng là điều khá thường gặp. Đây có thể là hiện tượng gò sinh lý (còn gọi là cơn gò Braxton Hicks) - là phản ứng tự nhiên của tử cung khi chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ thật sự sau này. Gò sinh lý được xem là hiện tượng bình thường trong 3 tháng cuối thai kỳ

Gò sinh lý là gì?

Cơn gò sinh lý thường xuất hiện rải rác, không đều và không gây thay đổi cổ tử cung. Tử cung sẽ căng cứng trong vài giây đến một phút rồi mềm lại, có thể kèm cảm giác hơi tức bụng hoặc căng nhẹ nhưng không đau rõ rệt.

Đặc điểm thường gặp của gò sinh lý gồm: Cơn gò không có tính chu kỳ, không đều về thời gian và cường độ. Không kèm đau bụng thật sự hay đau lưng dữ dội. Không có dịch âm đạo bất thường, không ra máu, không ra nước âm đạo. Khi nghỉ ngơi, thay đổi tư thế, uống thêm nước, cơn gò thường giảm hoặc biến mất.

Dấu hiệu cảnh báo dọa sinh non - cần nhập viện ngay

Cần đặc biệt lưu ý khi cơn gò có đặc điểm khác thường, vì đây có thể là dấu hiệu của dọa sinh non, một tình trạng cần được phát hiện và xử trí sớm để bảo vệ thai nhi. Thai phụ nên đến bệnh viện ngay khi có một trong các dấu hiệu sau:

Cơn gò đều, mạnh, có tính chu kỳ, xuất hiện hơn 2 lần trong 30 phút hoặc hơn 4 lần trong 1 giờ dù đã nghỉ ngơi.

Đau bụng từng cơn, cảm giác đau lan ra sau lưng hoặc hướng xuống vùng bụng dưới, đau tăng dần theo thời gian.

Cảm giác nặng tức vùng chậu. Ra dịch âm đạo nhiều hơn bình thường, dịch có thể loãng như nước hoặc có lẫn máu hồng, đỏ. Thai máy yếu hoặc ít hơn so với thường ngày.

Khi có những biểu hiện trên, bác sĩ sẽ tiến hành khám cổ tử cung, theo dõi cơn gò bằng monitoring sản khoa và đánh giá tình trạng thai. Nếu có dấu hiệu dọa sinh non, bác sĩ có thể chỉ định: thuốc giảm gò tử cung thuốc corticosteroid nhằm hỗ trợ trưởng thành phổi thai nhi giúp tăng khả năng sống của trẻ nếu sinh sớm. Theo dõi tại bệnh viện cho đến khi tình trạng ổn định.

Thai phụ cần chú ý theo dõi cơn gò và tái khám đúng hẹn ẢNH: AI

Cách chăm sóc và phòng ngừa tại nhà

Để hạn chế gò tử cung bất thường, thai phụ nên nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc nặng, đi lại quá nhiều hoặc leo cầu thang liên tục. Uống đủ nước mỗi ngày (khoảng 2-2,5 lít nước, tùy điều kiện sức khỏe). Ăn uống cân đối, tránh để hạ đường huyết hoặc thiếu năng lượng. Không tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc giảm gò nếu chưa có chỉ định của bác sĩ. Theo dõi cơn gò, lượng dịch âm đạo và thai máy mỗi ngày. Tái khám đúng hẹn theo lịch của bác sĩ để được đánh giá tình trạng cổ tử cung và sự phát triển của thai.

Tóm lại, không phải mọi trường hợp gò tử cung ở thai 32 tuần đều nguy hiểm, nhưng nếu cơn gò có tính chu kỳ, kèm đau, ra dịch hoặc máu hoặc thai máy giảm đó là dấu hiệu cảnh báo dọa sinh non và thai phụ cần nhập viện sớm để được xử trí kịp thời.



