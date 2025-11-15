Kết hôn 4 năm, làm IUI thất bại 2 lần có nên làm IVF?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Đạt, IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam trả lời: Cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện của mình. Thông thường, nếu đã có 2 lần IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) không thành công có thể là do chất lượng tinh trùng hoặc là do niêm mạc chưa tốt hay các vấn đề về rối loạn phóng noãn/ống dẫn trứng. Đặc biệt là tuổi của người vợ cũng đóng vai trò khá quan trọng trong việc quyết định thành công của IUI. Những trường hợp này thường bác sĩ có thể xem xét và sẽ gợi ý vợ chồng em chuyển sang IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), tuy nhiên quan trọng là tìm ra nguyên nhân và điều trị đúng hướng.

Để so sánh về tỷ lệ thành công IVF và IUI bác sĩ Đạt chia sẻ thêm:

Tỷ lệ thành công của IVF so với IUI

Tại IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam, tỷ lệ IVF thành công có thể đạt đến 70% ở nhóm phụ nữ dưới 30 tuổi. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, cao hơn nhiều so với IUI, vốn chỉ đạt khoảng 30-33% mỗi chu kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của IVF còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố sau.

Độ tuổi của người vợ: Dưới 30 tuổi có thể đạt hơn 60%, trên 35 tuổi khoảng 40-50%, và trên 40 tuổi còn khoảng 30%.

Tình trạng sức khỏe: Các bệnh lý nội tiết (tuyến giáp, tiểu đường, tăng huyết áp...) hoặc bệnh lý tử cung (lạc nội mạc, polyp, dị dạng tử cung, béo phì) đều có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai.

Chất lượng phôi: Phôi tốt (loại 1) có tỷ lệ đậu thai 60-75%, phôi trung bình khoảng 40-60%, phôi yếu dưới 30%.

Việc quyết định nuôi phôi bao nhiêu ngày (2, 3 hay 5 ngày) sẽ tùy thuộc vào chất lượng và số lượng noãn của từng người, được bác sĩ chỉ định phù hợp nhất.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Đạt tư vấn cho khách hàng tìm hiểu về IVF ẢNH: N.C

Làm sao để tăng cơ hội đậu thai khi làm IVF?

Bác sĩ Đạt cho biết, IVF là một quá trình, không phải một kết quả tức thì. Dưới đây là các yếu tố góp phần tăng tỷ lệ thành công khi thực hiện IVF:

Khám và điều trị sớm: Tuổi tác là yếu tố quyết định. Dưới 35 tuổi, cơ hội cao hơn rất nhiều.

Tối ưu sức khỏe: Cả hai vợ chồng nên duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ, hạn chế stress và rượu bia.

Phác đồ cá thể hóa: Mỗi bệnh nhân được xây dựng phác đồ riêng biệt, từ kích trứng, tạo phôi, đến chuyển phôi sẽ tối ưu hiệu quả cho từng cơ địa.

Công nghệ và kỹ thuật hiện đại: Các yếu tố như Phòng lab đạt chuẩn quốc tế, kỹ thuật ICSI, nuôi cấy phôi ngày 5, xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT)… đều góp phần nâng cao tỷ lệ thành công.

Chi phí IVF hiện nay khoảng bao nhiêu?

Tùy tình trạng sức khỏe và phác đồ, như tại IVF Phương Châu Sài Gòn, một chu kỳ IVF thường dao động từ 80-145 triệu đồng với tỷ lệ beta dương chuyển phôi ngày 5 trường hợp chuyển phôi trữ lên đến 70%, khá là khả quan cho nhiều gia đình hiếm muộn.

Lưu ý: Chi phí có thể thay đổi nếu có thêm các hạng mục như trữ phôi, PGT, xin trứng hoặc tinh trùng (khi được chỉ định). Các chi phí đều được tư vấn rõ ràng, minh bạch, không phát sinh ẩn, tư vấn về y khoa và hỗ trợ tâm lý trong suốt quá trình điều trị, để các cặp vợ chồng có thể yên tâm trong hành trình điều trị.