Tung tin sai sự thật về Novaland để 'câu view', một người bị công an mời làm việc

Ngày 8.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tài khoản có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an làm việc với người tung thông tin sai sự thật về Novaland ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn của Novaland tố giác một số tài khoản sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads, TikTok và các hội nhóm Zalo, Viber, Telegram đăng tải, lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã khẩn trương rà soát, thu thập dữ liệu điện tử để làm rõ nguồn gốc cũng như mục đích phát tán các nội dung này.

Đến ngày 7.10, lực lượng chức năng đã tiến hành mời ông Đỗ Minh Quang (44 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) lên làm rõ. Bước đầu, người này thừa nhận đã sử dụng trang Facebook cá nhân đăng nhiều bài viết có thông tin sai sự thật về tình hình hoạt động của Novaland để "câu like", "câu view", tăng tương tác.

Những bài viết này đã thu hút lượng lớn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín cũng như hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý ông Đỗ Minh Quang và các cá nhân, tài khoản liên quan.

Công an TP.HCM nhấn mạnh việc kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi đưa tin sai lệch nhằm góp phần bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bảo vệ tài sản, thương hiệu của doanh nghiệp cũng như quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, khách hàng và người lao động.

Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, không đăng tải các nội dung chưa được xác thực gây hoang mang dư luận. Khi phát hiện thông tin xuyên tạc, doanh nghiệp cần chủ động thu thập chứng cứ điện tử và cung cấp ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.