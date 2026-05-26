Từng trượt chuyên toán, nam sinh lớp 11 giành HCV Olympic vật lý Bắc Âu - Baltic

"Mối duyên" với vật lý

Khi biết mình vào Top 5 và giành huy chương vàng tại Olympic vật lý Bắc Âu - Baltic 2026, Quang Trí cho biết rất vui và biết ơn thầy cô, gia đình đã luôn đồng hành trong suốt quá trình ôn luyện. "Trước khi thi, em chỉ đặt mục tiêu là có huy chương, chứ không quá đặt nặng thành tích phải đạt được. Với em, điều quan trọng hơn là tích lũy kinh nghiệm và kiến thức", Trí chia sẻ.

Lê Quang Trí (bìa trái) vừa giành huy chương vàng và vào Top 5 Olympic vật lý Bắc Âu - Baltic 2026 ẢNH: NVCC

Theo nam sinh, đề thi năm nay có độ khó tương đương các năm trước, đòi hỏi khả năng mô hình hóa cao ở cả phần lý thuyết lẫn thực nghiệm. Trong suốt gần 2 tháng ôn luyện, lịch học diễn ra liên tục từ thứ hai đến thứ bảy, chia đều giữa lý thuyết và thực hành.

"Lớp thực nghiệm cho em cơ hội được tiếp xúc với nhiều bộ thí nghiệm của các kỳ thi trước, đó là trải nghiệm rất mới và quý giá", Trí nói.

Dù khối lượng học tập lớn, nam sinh cho biết mình không rơi vào trạng thái quá tải vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Ngoài giờ học, Trí thường chơi thể thao hoặc nghe nhạc để cân bằng tinh thần. Những buổi tối cuối tuần, cậu gần như không học bài để tránh bị "burn out" (kiệt sức do căng thẳng và áp lực kéo dài).

Quang Trí cho rằng điều quan trọng nhất khi học các môn tự nhiên là giữ được đam mê và tập trung vào quá trình học tập ẢNH: NVCC

Ít ai biết rằng trước khi theo đuổi môn vật lý, Quang Trí từng có năng khiếu toán nhiều hơn. Tuy nhiên, sau khi không đậu chuyên toán và chuyển sang học chuyên lý, nam sinh mới dần khám phá niềm yêu thích đặc biệt với môn học này.

"Em thích cách vật lý lý giải các hiện tượng xung quanh và dùng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn", Trí chia sẻ. Nam sinh cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục cố gắng học tập và chưa dám đặt ra những mục tiêu quá xa cho bản thân.

"Quan trọng nhất là đam mê"

Nhận xét về học trò của mình, thầy Phạm Vũ Kim Hoàng, Tổ phó Tổ vật lý, phụ trách đội tuyển học sinh giỏi vật lý của Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết Quang Trí là học sinh khiêm tốn, tự tin và có tư duy độc lập.

"Theo tôi, điểm nổi bật của Trí là khả năng tự học và tự đọc rất tốt. Ngay từ lớp 10, em đã đoạt huy chương vàng Olympic miền Nam và giải nhất môn vật lý khu vực phía nam", thầy Hoàng nói.

Trong quá trình đồng hành cùng học trò, điều khiến thầy nhớ nhất là tinh thần cầu tiến của Trí. Có thời điểm làm thực nghiệm chưa tốt, nam sinh bị thầy cô nhắc nhở khá nhiều. Tuy nhiên, thay vì chán nản, Trí xem đó là động lực để cố gắng hơn. "Mình đã đồng hành cùng Quang Trí suốt 55 ngày với 55 chuyên đề luyện tập để hỗ trợ chuyên môn và tinh thần cho em trong thời gian ôn luyện", thầy Hoàng chia sẻ.

Không chỉ học tốt, Quang Trí còn được bạn bè nhận xét là hòa đồng, sẵn sàng hỗ trợ mọi người giải bài tập và tranh luận học thuật. Ngoài giờ học, nam sinh giải trí bằng cách chơi piano và rubik. Theo Trí, điều quan trọng nhất để học tốt các môn tự nhiên là đam mê. "Có đam mê thì sẽ không dễ chán nản hay muốn bỏ cuộc. Đó là điều xuất phát từ bản thân chứ không phải do người khác áp đặt", nam sinh nói.

Quang Trí cũng cho rằng thay vì học quá nhiều, các bạn học sinh nên tập trung tìm ra phần còn yếu để cải thiện, đồng thời chú trọng vào quá trình học hơn là áp lực thành tích. Theo thầy cô, đây cũng là một trong những yếu tố giúp nam sinh giữ được tinh thần ổn định trong suốt quá trình ôn luyện và thi đấu quốc tế.