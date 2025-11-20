Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Tuổi 50 của David Beckham: Quý ông lịch lãm, viên mãn

Hải Duy
Hải Duy
20/11/2025 06:12 GMT+7

David Beckham đang bước vào độ tuổi 50 với đầy đủ mọi thứ. Sau một sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ và một đế chế kinh doanh vững chắc, anh được xem là hình mẫu của người đàn ông đã có được mọi thứ: danh tiếng, sự nghiệp và một gia đình hạnh phúc viên mãn.

David Beckham, một cái tên đã vượt ra khỏi giới hạn của thể thao để trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu. Bước vào tuổi 50, cựu tiền vệ vĩ đại của Manchester United và đội tuyển Anh không chỉ giữ vững phong độ đỉnh cao mà còn thể hiện một sự viên mãn hiếm có trong cuộc sống cá nhân, kinh doanh và phong cách. Hành trình từ một chàng trai vàng của bóng đá Anh đến một quý ông lịch lãm, đầy quyền lực đã đi qua nhiều thăng trầm, nhưng luôn được định hình bởi sự kỷ luật, phong thái điềm tĩnh và tầm nhìn sắc bén.

Tuổi 50 của David Beckham: Quý ông lịch lãm, viên mãn- Ảnh 1.

David Beckham trong bộ ảnh thời trang vừa được đăng tải

Ảnh: INSTAGRAM NV

Nhưng để có được ngày hôm nay, chặng đường đến đỉnh cao của Beckham không thiếu những "sóng gió". Từ những tranh cãi lớn trên sân cỏ và áp lực khổng lồ của truyền thông đến các vấn đề cá nhân, anh luôn phải đối mặt với sự soi xét gắt gao. Tuy nhiên, chính sự kiên định, kỷ luật thép và phong thái điềm tĩnh đã giúp anh vượt qua mọi bão táp, củng cố thêm nét lịch lãm bẩm sinh và khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Hình ảnh của Beckham giờ đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh thể thao và sự chín chắn của một hiệp sĩ vừa được sắc phong.

Ở giai đoạn này của cuộc đời, phong cách sống của Beckham phản ánh sự đủ đầy và sự trưởng thành. Sự lịch lãm của anh thể hiện qua thời trang tinh tế, thường xuyên chọn những trang phục linh hoạt, phù hợp với mọi bối cảnh, từ cuộc sống thường nhật giữa thiên nhiên tới sự kiện trang trọng ở thành thị. Với bộ sưu tập Thu Đông 2025 kết hợp cùng BOSS, vai trò của cựu chân sút tuyển Anh không chỉ là người mẫu. Quý ông mặc đẹp này định hướng phong cách cho phái mạnh, phản ánh phong thái ung dung và tự tin tuổi tác chỉ là con số.

Vẻ đẹp lịch lãm tuổi 50 của David Beckham

Tuổi 50 của David Beckham: Quý ông lịch lãm, viên mãn- Ảnh 2.

Việc giải nghệ vào năm 2013 không phải là dấu chấm hết, mà là sự khởi đầu cho chương mới của David Beckham. Bên cạnh việc đồng sáng lập Inter Miami CF, câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tại Mỹ, Beckham còn xây dựng được một tập đoàn thương hiệu cá nhân (Brand Beckham) trị giá hàng trăm triệu USD cùng loạt hợp đồng quảng cáo béo bở với các nhãn hàng xa xỉ, trải dài từ thời trang, mỹ phẩm và đồ uống

Ảnh: INSTAGRAM NV

Tuổi 50 của David Beckham: Quý ông lịch lãm, viên mãn- Ảnh 3.

Nếu sự nghiệp là vàng son, thì gia đình chính là viên kim cương quý giá nhất của David Beckham ở tuổi 50. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập niên với Victoria Beckham đã vượt qua nhiều thử thách, trở thành một trong những cặp đôi quyền lực và bền vững nhất thế giới giải trí

Ảnh: INSTAGRAM NV

Tuổi 50 của David Beckham: Quý ông lịch lãm, viên mãn- Ảnh 4.

Phong cách của David Beckham là một phần không thể tách rời khỏi thương hiệu cá nhân. Tuổi trung niên, phong thái của anh đã chuyển từ sự phá cách của một ngôi sao bóng đá sang vẻ lịch lãm, trưởng thành của một quý ông. Siêu sao sân cỏ là hiện thân của gu thẩm mỹ cổ điển, tinh tế nhưng vẫn giữ được nét hiện đại, nam tính

Ảnh: INSTAGRAM NV

Tuổi 50 của David Beckham: Quý ông lịch lãm, viên mãn- Ảnh 5.

Sự hợp tác của anh với nhà mốt BOSS trong bộ sưu tập Thu Đông 2025 là minh chứng rõ nhất cho vị thế biểu tượng phong cách này. Beckham không chỉ là người mẫu ảnh mà còn là đồng kiến tạo, đưa ra những chỉ dẫn về phong cách cho nhà mốt

Ảnh: INSTAGRAM NV

Tuổi 50 của David Beckham: Quý ông lịch lãm, viên mãn- Ảnh 6.

Ở bộ sưu tập này, điểm nhấn sang trọng nằm ở việc sử dụng các chất liệu phong phú và cao cấp cho mùa lạnh như cashmere mềm mại, corduroy ấm áp, và len nguyên chất. Bảng màu thu trầm ấm, bao gồm nâu đậm, kem mềm và đỏ tía, mang lại cảm giác ấm cúng và dễ dàng phối hợp

Ảnh: INSTAGRAM NV

Tuổi 50 của David Beckham: Quý ông lịch lãm, viên mãn- Ảnh 7.

Các sản phẩm dệt kim như áo len chunky hay áo cổ lọ cashmere được thiết kế để dễ dàng mặc nhiều lớp. Áo khoác ngoài cũng là điểm sáng, với các thiết kế như áo khoác trucker da lộn và áo parka chống mưa định hình phong thái ung dung, dù là sải bước trên phố thị nhộn nhịp hay tận hưởng khoảnh khắc yên bình giữa thiên nhiên

Ảnh: INSTAGRAM NV

Tuổi 50 của David Beckham: Quý ông lịch lãm, viên mãn- Ảnh 8.

Ở tuổi 50, David Beckham không cần chứng minh thêm bất cứ điều gì. Anh đã hoàn thành xuất sắc vai trò một cầu thủ, một người cha, một người chồng và một doanh nhân. Di sản của anh không chỉ là những bàn thắng, các danh hiệu vô địch, mà còn là một hình ảnh toàn vẹn về sự kỷ luật, vượt qua sóng gió và luôn giữ vững phong thái lịch lãm

Ảnh: INSTAGRAM NV

Tuổi 50 của David Beckham: Quý ông lịch lãm, viên mãn- Ảnh 9.

Việc được sắc phong hiệp sĩ là sự công nhận cho những đóng góp của anh không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà còn trong các hoạt động từ thiện và xã hội. David Beckham đã thực sự trở thành một quý ông lịch lãm, viên mãn, một hình mẫu hiếm có về sự thành công đa chiều trong thế kỷ 21

Ảnh: INSTAGRAM NV

