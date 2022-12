Tuổi trẻ Bộ Công an cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc

Tham dự buổi lễ có thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an); thiếu tá Bạch Quốc Tuyên, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Đại tá, PGS, tiến sĩ Đặng Ngọc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH An ninh nhân dân và nhiều lãnh đạo, đại biểu đại diện các đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tá Bạch Quốc Tuyên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, cho biết nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện và quyết tâm của đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; theo chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Chương trình trên được triển khai ở cả trong và ngoài nước với các hoạt động ý nghĩa, như: chạy bộ gây quỹ các hoạt động tình nguyện; ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng, phối hợp hỗ trợ người dân được cấp mã định danh, đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu; trồng cây xanh, xây mới, sửa chữa khu vui chơi thiếu nhi, nhà vệ sinh cho thiếu nhi trong trường học…





Tại buổi lễ còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày thanh niên cùng hành động", như: Hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”, ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, Ngày hội thanh niên với văn hoá giao thông và Ngày hội giao lưu văn hoá thể thao thanh niên.