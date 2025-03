Tuổi trẻ bộ đội biên phòng sáng tạo, cống hiến, bảo vệ biên cương

Tham dự buổi lễ có trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội biên phòng; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Năm 2024, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ bộ đội biên phòng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình đề ra.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng lãnh đạo Bộ đội biên phòng trao bằng khen cho các gương mặt trẻ tiêu biểu

ẢNH: THUÝ LIỄU

20 gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng của bộ đội biên phòng năm 2024 được tuyên dương đều là những cá nhân xuất sắc, đại diện cho hơn 15.000 đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng. Họ là những tấm gương truyền cảm hứng, động lực phấn đấu và khát vọng cống hiến vươn lên cho tuổi trẻ bộ đội biên phòng.

Điển hình, thiếu tá Vũ Anh Tuấn, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã chỉ huy đơn vị trực tiếp chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công 10 chuyên án, vụ án, bắt giữ 19 đối tượng liên quan đến tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

"Tôi ấn tượng nhất là chuyên án xảy ra vào tháng 5.2024, triệt phá đường dây buôn lậu ma túy vận chuyển từ Lào vào Việt Nam để đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Tang vật thu giữ lên đến 493 kg ma túy các loại. Đây là chuyên án lớn, xuyên quốc gia, liên quan nhiều tỉnh thành, các đối tượng lợi dụng mọi thủ đoạn để cất giấu ma túy. Chúng tôi được giao đấu tranh chuyên án thành phần, phải bám trạm 24/24 theo dõi của các đối tượng từ bên kia biên giới. Khi các đối tượng về đến khu vực cửa khẩu Cầu Treo, tôi đã trực tiếp chỉ huy cho cán bộ, chiến sĩ tổ chức bao vây, khống chế và bắt giữ thành công 2 vụ, thu giữ 180 kg ma túy tổng hợp và 3 bánh heroin", thiếu tá Vũ Anh Tuấn kể lại.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giao lưu với các gương điển hình bộ đội biên phòng

ẢNH: THUÝ LIỄU

Còn thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Bến Gót (Đồn biên phòng Cát Hải, Hải Phòng) đã cùng đồng đội tham gia cứu hộ, cứu nạn kịp thời trong các tình huống tai nạn, thiên tai trên biển, đặc biệt là cứu sống 5 thuyền viên trong cơn bão Yagi. Bên cạnh đó, anh còn là "cây sáng kiến" của đơn vị khi nghiên cứu thành công mô hình mõ quay bằng tay kết hợp đèn pin chiếu sáng, giúp bộ đội dễ dàng quan sát, luyện tập, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Với trung úy Nguyễn Thị Trà My (nhân viên tài chính tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An), được sinh ra trong gia đình bố là bộ đội biên phòng, tại chương trình, chị đã chia sẻ về hành trình gia nhập bộ đội biên phòng và những thành tích đạt được trong thi đấu bắn súng, như giải nhì bắn súng nữ cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, giải ba cá nhân bắn súng cấp Bộ Quốc phòng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn ban đầu, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm, Trà My đã vượt qua và gặt hái được nhiều thành công.

Những gương mặt tiêu biểu của lực lượng bộ đội biên phòng đã thể hiện rõ tinh thần xung kích, sáng tạo và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của thế hệ trẻ, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu chỉ đạo, trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết rất tự hào về sự nỗ lực của thế hệ trẻ bộ đội biên phòng. Đồng thời đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Sáng cùng ngày, các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng bộ đội biên phòng đã dâng hoa báo công tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh và di tích Dinh Độc lập; gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong các lĩnh vực công tác, học tập và rèn luyện.