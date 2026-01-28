Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc mang mùa xuân ấm áp về xã biên giới Hạ Lang

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/01/2026 18:14 GMT+7

Chương trình của Đoàn Thanh niên Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, nhằm thiết thực Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28.1.1941 - 28.1.2026); chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Chiều 28.1, Đoàn Thanh niên Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã tổ chức Chương trình "Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện" năm 2026 tại xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Chương trình được phối hợp với Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng, cùng cấp ủy, chính quyền xã Hạ Lang, nhằm thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28.1.1941 - 28.1.2026); chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc mang mùa xuân ấm áp về xã biên giới Hạ Lang- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Nhất Linh đại diện đoàn công tác trao tặng điểm vui chơi cho thiếu nhi tại xã Hạ Lang

ẢNH: CTV

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư cho biết, chương trình không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến mùa đông ấm áp và mùa xuân yêu thương cho thanh thiếu nhi và nhân dân vùng cao, mà còn thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm xã hội, vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư trong công tác vì cộng đồng.

Đồng thời, chương trình cũng là minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thanh niên trong giai đoạn mới, khẳng định vai trò của thanh niên là lực lượng xung kích trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trao tặng quà trị giá 120 triệu đồng

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng các phần quà ý nghĩa với tổng nguồn lực trị giá 120 triệu đồng, gồm: 1 điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi - "Vườn hoa Đại đoàn kết" tại Trường mầm non Thanh Nhật; 1 Smart TV và 1 tủ sách Đại đoàn kết cho Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS xã Hạ Lang; 100 bộ báo tết và lịch tết trao tặng các Trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã.

Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc mang mùa xuân ấm áp về xã biên giới Hạ Lang- Ảnh 2.

Ban tổ chức chương trình trao những phần quà ý nghĩa cho học sinh xã Hạ Lang

ẢNH: CTV

Đoàn cũng trao tặng 600 gói hạt giống hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho địa phương; 85 suất quà dành cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh nội trú có thành tích tốt trong học tập.

Đại diện lãnh đạo địa phương xã Hạ Lang đã bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các cấp bộ Đoàn, các đơn vị đồng hành; đồng thời khẳng định sẽ sử dụng hiệu quả các nguồn lực được trao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và học sinh trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

xã Hạ Lang Nguyễn Nhất Linh Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc Tình nguyện mùa đông Xuân tình nguyện
