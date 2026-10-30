Tuổi trẻ ngành than: Những công trình mang niềm vui đến cộng đồng

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12.11.1936 - 12.11.2026), đoàn viên, thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang đảm nhận nhiều công trình góp phần cải thiện điều kiện làm việc của thợ mỏ và chăm lo đời sống người dân.



Lãnh đạo Thành đoàn Quảng Ninh chúc mừng Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Núi Béo với công trình làm lợi cho doanh nghiệp ẢNH: N.T

Nổi bật là công trình hệ thống tời cáp treo chở người tại lò thượng thông gió mức -340/-460, khu III vỉa 7 của Công ty CP Than Núi Béo, với tổng kinh phí 5,6 tỉ đồng.

Công trình được khởi công từ tháng 7.2026, hoàn thành trong tháng 10.2026, có chiều dài 350 m, năng lực vận chuyển 300 người/giờ.

Trong điều kiện khai thác hầm lò ngày càng xuống sâu, hệ thống tời cáp treo giúp công nhân giảm thời gian đi lại, hạn chế mất sức trước và sau ca làm việc, đồng thời nâng cao hiệu quả vận chuyển người phục vụ sản xuất.

Ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ ngành than tại lễ gắn biển công trình thanh niên cấp thành phố, đại diện Thường trực Thành đoàn Quảng Ninh biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đoàn Than Quảng Ninh và Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Núi Béo trong việc đảm nhận, triển khai các công trình phục vụ sản xuất.

Công trình khu vui chơi, tập luyện thể thao cộng đồng do từ quỹ phúc lợi TKV dành tặng người dân tại P.Hoành Bồ ẢNH: N.T

Lãnh đạo Thành đoàn Quảng Ninh đề nghị tuổi trẻ ngành than tiếp tục phát huy phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất, bảo đảm an toàn lao động.

Bên cạnh những công trình phục vụ sản xuất, tuổi trẻ ngành than còn dành nguồn lực chăm lo đời sống cộng đồng.

Tại Nhà văn hóa thôn 11, P.Hoành Bồ, Đoàn Than Quảng Ninh hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ phúc lợi TKV để xây dựng khu vui chơi, tập luyện thể thao cộng đồng.

Công trình được lắp đặt các thiết bị tập luyện dành cho người lớn và khu vui chơi cho trẻ em, tạo thêm không gian sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe cho người dân.

Một công trình giúp thợ mỏ bớt nhọc nhằn trên đường xuống lò, một công trình mang đến sân chơi cho trẻ nhỏ. Những phần việc ấy đang góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích của thanh niên vùng mỏ, tiếp nối truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của các thế hệ công nhân ngành than.