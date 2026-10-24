Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, làm việc với TKV

Ngày 24.10, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty Than Hòn Gai.



Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ẢNH: N.T

Chương trình diễn ra nhân dịp hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than (12.11.1936 - 12.11.2026).

Kết nối thanh niên học nghề, giải bài toán nhân lực ngành than

Tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao những kết quả TKV đạt được trong sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đóng góp của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới.

Đáng chú ý, trước nhu cầu tuyển dụng lao động của ngành than, anh Bùi Quang Huy cho biết, Trung ương Đoàn sẽ kết nối với các tỉnh, thành đoàn để giới thiệu thanh niên có nhu cầu đến học nghề tại các cơ sở đào tạo của TKV.

Theo định hướng này, thanh niên được đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế, sau khi tốt nghiệp có cơ hội được bố trí việc làm ổn định tại các đơn vị ngành than.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà công nhân ngành than ẢNH: N.T

Việc kết nối tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm được kỳ vọng góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực, nhất là lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp khai thác than hầm lò.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, TKV hiện có gần 90.000 lao động. Trong bối cảnh điều kiện khai thác ngày càng khó khăn, ngành than đang đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa và chuyển đổi số, đòi hỏi đội ngũ công nhân trẻ có tay nghề, khả năng vận hành thiết bị hiện đại và ý thức kỷ luật cao.

Riêng Công ty Than Hòn Gai hiện có gần 650 đoàn viên, thanh niên, trong đó gần một nửa là người dân tộc thiểu số.

Thời gian qua, tuổi trẻ công ty đã thực hiện 69 sáng kiến, mang lại giá trị làm lợi hơn 3 tỉ đồng. Nhiều đoàn viên, thanh niên trực tiếp đảm nhận các công trình, phần việc và tham gia quản lý các dây chuyền sản xuất.

Cũng trong buổi sáng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng đoàn công tác đến thăm khu vực sản xuất Thành Công, tìm hiểu hoạt động khai thác than hầm lò, việc ứng dụng cơ giới hóa và động viên công nhân, người lao động đang làm việc tại đây.

Tuyên dương thợ mỏ trẻ tiêu biểu

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Trung ương Đoàn đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử nơi Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai, thuộc Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu, P.Cửa Ông, TP.Quảng Ninh.

Anh Bùi Quang Huy tặng hoa tuyên dương thợ mỏ trẻ tiêu biểu tại Công ty Than Thống Nhất ẢNH: N.T

Tại đây, đoàn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, lao động sản xuất của các thế hệ công nhân vùng mỏ.

Tiếp đó, anh Bùi Quang Huy dự chương trình tuyên dương thợ mỏ trẻ tiêu biểu tại Công ty Than Thống Nhất, P.Cẩm Phả.

Chương trình biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi" giai đoạn 2025 - 2026; đồng thời ghi nhận những mô hình thanh niên tham gia quản lý các dây chuyền sản xuất chính tại đơn vị.

Hoạt động nhằm động viên lực lượng thợ mỏ trẻ tiếp tục phát huy sáng kiến, nâng cao tay nghề, làm chủ công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tiếp nối truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm" của công nhân vùng mỏ.