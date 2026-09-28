Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 2 khóa XIII

Ngày 28.9, tại Thái Nguyên, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XIII diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự hội nghị có ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Anh Bùi Quang Huy, anh Nguyễn Minh Triết, anh Nguyễn Tường Lâm (từ phải qua trái) tham dự hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Thanh niên phải biến khát vọng thành hành động

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, cho biết Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, gắn với nhiều dấu mốc quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.

Đặc biệt, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng thanh niên xung phong tại Nà Tu: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên" vẫn nguyên giá trị, nhắc nhở tuổi trẻ hôm nay phải có ý chí, nghị lực, dám nhận việc khó, dám dấn thân, biến khát vọng thành hành động và quyết tâm thành kết quả.

Ông Trịnh Xuân Trường phát biểu chào mừng hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ông Trịnh Xuân Trường cho rằng, trong giai đoạn mới, những "việc khó" của thanh niên là làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng. Ông Trường nhấn mạnh, thanh niên phải trở thành lực lượng quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của Thái Nguyên và đất nước.

4 nhóm nội dung chính được xin ý kiến

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Quang Huy đề nghị các ủy viên Ban Thường vụ phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm. Theo anh Bùi Quang Huy, hội nghị diễn ra trong thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa quan trọng, với 4 nhóm nội dung chính được đưa ra xin ý kiến Ban Thường vụ.

Trong đó, nhóm nội dung đầu tiên là hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2026 - 2031. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề xuất mở rộng khung thời gian đến hết năm 2031, nhằm chủ động chuẩn bị cho những dấu mốc đặc biệt như 100 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày thành lập Đội và 75 năm truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Bùi Quang Huy đề nghị Ban Thường vụ cho ý kiến về việc phân cấp mạnh hơn cho các tỉnh, thành đoàn gắn với những địa danh, sự kiện lịch sử trong tổ chức hoạt động; đồng thời đổi mới hình thức tuyên truyền, khuyến khích các sản phẩm nội dung số như video ngắn, podcast, infographic, tranh biện trực tuyến… để tăng sức hấp dẫn đối với thanh thiếu niên.

Về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, cần khắc phục biểu hiện hình thức, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hành động thường xuyên, tự giác, thiết thực.

Dự thảo kế hoạch được xây dựng theo phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo", gồm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; đo được đầu vào, quá trình và kết quả. Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng đề xuất xây dựng Bộ chỉ số phẩm chất cán bộ Đoàn gắn với bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi và tinh thần phục vụ nhân dân.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn

Anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đối với chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2027, chủ đề dự kiến là "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn". Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, đây là vấn đề cấp thiết khi tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là chi đoàn trên địa bàn dân cư, đang còn những hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tập hợp, đồng hành với thanh niên.

Dự thảo xác định 2 khâu đột phá, gồm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn và đoàn viên; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên gắn với Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nhóm nội dung cuối là dự thảo Khung Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2027 - 2031 và năm 2027. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề xuất phân hóa tiêu chí theo từng khối, đồng thời cắt giảm minh chứng đối với những dữ liệu đã được hệ thống tự động thống kê.