Tuổi trẻ quân đội phát huy tinh thần thượng tôn pháp luật

Sáng 6.11, tại Lữ đoàn 201 (Binh chủng Tăng thiết giáp), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên quân đội giai đoạn 2021 - 2025.

Hội nghị có sự tham dự của thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Ban Thanh niên Quân đội cho biết, 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản pháp luật, kỷ luật cho 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức, như sinh hoạt đoàn, Ngày pháp luật, hội thi, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa và ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện trực quan...

Thượng tướng Lê Quang Minh và thiếu tướng Nguyễn Bá Lực trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc ẢNH: CTV

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, nội dung và hình thức được đổi mới, đa dạng hóa, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật trong thanh niên quân đội.

Nhiều đơn vị không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm. Kết quả đó trực tiếp xây dựng các tổ chức đoàn vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu", xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đẩy mạnh mô hình hay, cách làm hiệu quả

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận từ những đơn vị có mô hình tiêu biểu. Theo đó, nhiều phong trào, hoạt động thiết thực được triển khai sâu rộng như Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được tuyên dương tại chương trình ẢNH: CTV

Các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, kỷ luật như: Hội thi sân khấu hóa “Tuổi trẻ với pháp luật”; cuộc thi tìm hiểu “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật”; cuộc thi viết tiểu phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động nhân dân chấp hành pháp luật”... thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội và nhân dân tham gia.

Cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội tuyên truyền mô hình, gương điển hình, kết quả phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật, kỷ luật trong thanh niên toàn quân.

Ban tổ chức khẳng định, những kết quả 5 năm qua là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ quân đội trong thực hiện Đề án 1371 của Chính phủ.

Thời gian tới, toàn quân tiếp tục tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trẻ; đẩy mạnh mô hình hay, cách làm hiệu quả; nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trên môi trường số; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tặng bằng khen cho 55 tập thể và 121 cá nhân có thành tích xuất sắc.